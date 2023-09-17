Що приготувати студенту на тиждень: список смачних та поживних страв

Ще влітку Міністерство освіти і науки України рекомендувало університетам та коледжам з вересня 2023 року перейти на очне навчання та упродовж літа облаштувати укриття.
Тому у багатьох містах студенти вже повернулися до навчання та облаштовують гуртожитки й квартири, де житимуть під час навчального року. Однак є одна невеличка, але вічна проблема – це харчування молоді, яке не завжди складається з корисних та поживних страв. Що приготувати студенту на тиждень — читай у матеріалі.
Якщо в гуртожитку або квартирі твого сина чи доньки є морозильна камера, проблема з харчуванням майже вирішена. Адже з собою йому можна покласти безліч різноманітних напівфабрикатів, використовуючи при транспортуванні спеціальні морозильні пакети. Наприклад, можна приготувати:
Крім м’ясних та солодких страв, студенту можна з собою поставити різні закрутки, квашену капусту, овочі та фрукти, сало. Також не забудь покласти в сумку студента макарони твердих сортів, булочки та сушені продукти. Наприклад, яблука, пастилу, бастурму тощо.
Однак важливо, аби після навчання дитина самостійно вчилася дбати про себе та свій раціон. Тому намагайся більше часу витратити на спілкування та виховання свого студента, аніж на приготування складно компонентних страв.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Фото — Unsplash
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