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Що робити та куди бігти: якою має бути перша допомога при опіку окропом

Даніела Долотова, редакторка сайту 08 Серпня 2022, 22:30
Перша медична допомога при опіках окропом
Фото: Unsplash, Pexels

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