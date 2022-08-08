Що робити та куди бігти: якою має бути перша допомога при опіку окропом

Яких тільки ми не бачили за ці місяці повномасштабної війни травм, як фізичних, так і психологічних. Однак часом зовсім забуваєш, а що ж робити за найпростіших уражень, таких як, наприклад, опік окропом.

Інколи він буває зовсім простий та може прирівнюватись всього до першого ступеню. У таких випадках рятують теж найпростіші дії.

Проте трапляються випадки, коли все трохи складніше і просто необхідна перша допомога, яка може знизити рівень ураження та больові відчуття.

Що в жодному разі не можна робити при опіках окропом

Уражені ділянки не можна змащувати маслом, олією, будь-яким жиром, сметаною, кефіром, медом, льодом, зубною пастою, крохмалем та будь-якими хімічними речовинами.

Також не варто торкатись уражень та обробляти їх антисептиками, такими як йод, спирт, марганцівка та інші подібні на них.

Крім того, на шкірі можуть утворитись пухирі. Таке трапляється з опіками другого ступеню. У такому разі їх не можна в жодному разі проколювати чи взагалі якось чіпати.

Так само не варто й віддирати одяг, який прилип до сильно ураженої ділянки, оскільки це може принести ще більше шкоди.

Що робити при опіках окропом

Якщо опіки окропом сягли лише першого чи другого ступеню, тобто на шкірі з’явилось почервоніння чи пухирці, тоді можна впоратись з ураженням власноруч. Для цього потрібно спочатку звільнити ділянку від одягу, якщо вона не прилипла.

Потім охолодити ураження, якщо цілісність шкіри не порушена. Для цього можна її помістити під кран або ж у місткість з прохолодною водою. Це допоможе знизити ступінь опіку та зменшити набряк.

Після цього уражену ділянку можна обробити протиопіковим препаратом. Також можна нанести стерильну пов’язку, яка не містить ворсу.

Якщо на шкірі є пухирці, то рекомендується лишити пов’язку до того часу, поки ураження не зменшиться. Однак її потрібно буде змінювати щодня, щоб запобігти зараженню.

Також в окремих випадках можна приймати знеболювальні. Проте для цього ліпше проконсультуватись з лікарем.

Крім того, варто звернутись до фахівця у разі виникнення ускладнень, появи інфекції, сильних болях. Якщо окріп уразив шкіру аж до м’язової частини, тоді потрібно негайно звернутись до лікаря, або викликати швидку.

Проте у наші дні ураження можуть бути зовсім різні. Щоб не розгубитись, читай, як надати медичну допомогу при пораненні.

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