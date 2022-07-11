Оцет та гаряча вода: що робити, коли вжалила медуза

Укуси медуз — неприємна річ, яка деколи може закінчитися не просто опіком шкіри, але й обернутися смертельною загрозою. Адже на мацаках медузи, якими вона може вжалити, міститься отрута.

Що робити, якщо вжалила медуза

Варто зазначити, що медуза ніколи не нападає на людей цілеспрямовано — просто деколи ці створіння розцінюють нас, як потенційну загрозу своєму життю. Тож, якщо ти зіткнешся з медузою та спровокуєш її, тіло обов’язково відчує гострий опік.

У більшості випадків опік медузи викликає тільки місцеву реакцію, але іноді отрута може потрапити в кровообіг і призвести до серйозніших симптомів.

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Окрім болю, можуть бути й інші симптоми:

сліди на шкірі від контакту з мацаками стають червоними, коричневими або багряними;

з’являється свербіж;

набрякає шкіра;

з’являється пульсуючий біль у кінцівках.

Що може статися після укусу медузи?

Залежно від типу медузи, кількості укусів, віку та стану людини, реакція може бути важчою:

біль у животі, нудота, блювання;

головний біль;

біль чи спазми у м’язах;

слабкість, непритомність чи втрата орієнтації в просторі;

проблеми з дихальними шляхами чи серцем.

При важкій реакції необхідно обов’язково звернутися до лікаря. Але якщо реакція місцева та не викликає важкого стану, є декілька порад, як полегшити біль.

Що робити, якщо вжалила медуза?

Витягнути жала, що залишилися в тілі, за допомогою пінцету, і в жодному разі не чіпати їх голіруч;

Опустити уражену руку або ногу в гарячу воду на 20-45 хвилин або прийняти гарячий душ. Температура води має бути 43-45 градусів — відчутно гаряча, але не занадто, аби не обпектися.

Вважають, що саме гаряча вода допомагає зменшити біль та нівелювати загрозу отрути для тіла.

Також побутує думка, що солона морська вода може зупинити дію отрути на шкірі. Або ж деколи рекомендують використовувати оцет з такою саме метою.

А що робити, якщо вжалила бджола, ми розповідали раніше.

Джерело: 24 канал

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