Оцет та гаряча вода: що робити, коли вжалила медуза

Укуси медуз — неприємна річ, яка деколи може закінчитися не просто опіком шкіри, але й обернутися смертельною загрозою. Адже на мацаках медузи, якими вона може вжалити, міститься отрута.
Варто зазначити, що медуза ніколи не нападає на людей цілеспрямовано — просто деколи ці створіння розцінюють нас, як потенційну загрозу своєму життю. Тож, якщо ти зіткнешся з медузою та спровокуєш її, тіло обов’язково відчує гострий опік.
У більшості випадків опік медузи викликає тільки місцеву реакцію, але іноді отрута може потрапити в кровообіг і призвести до серйозніших симптомів.
Залежно від типу медузи, кількості укусів, віку та стану людини, реакція може бути важчою:
При важкій реакції необхідно обов’язково звернутися до лікаря. Але якщо реакція місцева та не викликає важкого стану, є декілька порад, як полегшити біль.
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Вважають, що саме гаряча вода допомагає зменшити біль та нівелювати загрозу отрути для тіла.
Вважають, що саме гаряча вода допомагає зменшити біль та нівелювати загрозу отрути для тіла.
Також побутує думка, що солона морська вода може зупинити дію отрути на шкірі. Або ж деколи рекомендують використовувати оцет з такою саме метою.
А що робити, якщо вжалила бджола, ми розповідали раніше.
Джерело: 24 канал
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