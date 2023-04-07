Що святити на Великдень: списки дозволених та заборонених продуктів

Великдень — одна з найважливіших подій у церковному календарі. Світле Христове Воскресіння називають найдавнішим і найважливішим християнським святом.
У цей день віряни приходять в церкву на службу та освячують пасхальний кошик. Однак що святити на Великдень у 2023 році — читай в матеріалі.
Згідно із юліанським календарем (за ним відзначає всі свята православна церква), Великдень 2023 припадає на 16 квітня.
За григоріанським календарем святкують віряни західного обряду, а свято цьогоріч припадає на 9 квітня.
Кошики для освячення люди, які не слухають нічні богослужіння, приходять святити зранку в неділю.
Відомо, що цей набір їжі залишається незмінним от уже кілька століть. Однак колись кількість великодніх страв залежала від заможності родини.
Крім цього, предки святили не одну паску, а по три або чотири.
Крім цього, предки святили не одну паску, а по три або чотири.
Ставили крім ковбаси, великі запечені в печі шматки поросят або ягнят, сало. Клали баранчиків з масла, коров’ячий сир і сметану. Цікаво, що предки освячували не лише курячі яйця, а й гусячі.
Раніше ми розповідали про найсуворіші дні Великого посту 2023 та як їх дотримуватися.
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