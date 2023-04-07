Що святити на Великдень: списки дозволених та заборонених продуктів

Великдень — одна з найважливіших подій у церковному календарі. Світле Христове Воскресіння називають найдавнішим і найважливішим християнським святом.

У цей день віряни приходять в церкву на службу та освячують пасхальний кошик. Однак що святити на Великдень у 2023 році — читай в матеріалі.

Що святять на Великдень і коли це робити у 2023 році

Згідно із юліанським календарем (за ним відзначає всі свята православна церква), Великдень 2023 припадає на 16 квітня.

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За григоріанським календарем святкують віряни західного обряду, а свято цьогоріч припадає на 9 квітня.

Кошики для освячення люди, які не слухають нічні богослужіння, приходять святити зранку в неділю.

Що святити на Великдень: список дозволених продуктів

Паски. Їх краще випікати у Чистий четвер або в суботу, перед Великоднем. Крашанки й писанки. Вони символізують відродження життя. Часто їх фарбують за допомогою цибулиного лушпиння та харчових фарб. А от писанки — це яйця, розписані різними візерунками. М’ясо та м’ясні продукти. Часто у кошики кладуть ковбасу, особливо домашнього виробництва, а також сало. Адже Великдень — це закінчення Великого посту, коли все це знаходиться під забороною. Молочні продукти, сир і масло. Саме ці продукти символізують жертовність Ісуса. Сіль теж кладуть до кошика на Великдень, адже вона символізує достаток. Освячену сіль заведено використовувати у маленькій кількості впродовж усього року. Хрін. Саме він символізує довголіття та здоров’я. Також в цей день готують традиційну страву на Великдень — хрін, перетертий з буряком. Вода. Найчастіше освячують воду на Водохреще, але це роблять й на інші великі свята, зокрема і на Великдень.

Які продукти клали у великодній кошик наші предки

Відомо, що цей набір їжі залишається незмінним от уже кілька століть. Однак колись кількість великодніх страв залежала від заможності родини.

Крім цього, предки святили не одну паску, а по три або чотири.

Ставили крім ковбаси, великі запечені в печі шматки поросят або ягнят, сало. Клали баранчиків з масла, коров’ячий сир і сметану. Цікаво, що предки освячували не лише курячі яйця, а й гусячі.

Що не можна святити на Великдень

В жодному разі не можна освячувати горілку, пиво або інший алкоголь, крім Кагору. Не приносять у церкву кров’яну ковбасу. Не можна класти у кошик гроші, ключі й прикраси, коштовності, документи та інші матеріальні речі. Крім цього, не радять класти фрукти та овочі. Адже їх дозволяється вживати під час посту. Не можна святити ніж, як і приносити його у церкву. Колись люди освячували його, аби розрізати освячені продукти. Однак зараз так вже не роблять.

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