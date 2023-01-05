Що таке Святвечір: коли святкують і що не можна робити у цей день

Перед Різдвом віряни відзначають Святвечір. Християни західного обряду відзначають його 24 грудня, східного — 6 січня. Ми розповімо, що таке Святвечір і що не можна робити цього дня.

Що таке Святвечір

Святвечір — день перед Різдвом. Назва походить від слів Святий вечір. Адже вночі народився Ісус Христос. У цей день традиційно вживали сочиво — варена пшениця (або рис) з медом.

У це свято заведено збиратися всією родиною за вечерею. Але не можна вживати страви тваринного походження, адже Святвечір — один із найсуворіших днів посту. Також традиційною стравою цього свята є кутя.

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За столом заведено читати молитви. У східноєвропейських країнах існує звичай переломлювати на цій трапезі облатки — різдвяні хлібці. Після закінчення сімейної трапези віряни можуть піти до церкви на вечірнє богослужіння свята Різдва.

Також у слов’ян після Святвечора розпочинаються святки — два тижні зимових свят, які тривають аж до Водохреща 19 січня. Від Святвечора починали колядувати.

Що не можна робити на Святвечір

Традиційно у Святвечір не можна їсти до першої зірки на небі. Це пов’язано з тим, що раніше літургію Різдва Христового служили ввечері і християни не їли до її закінчення. Однак зараз цю літургію можуть служити й уранці 7 січня.

Дехто ж говорить, що перша зірка символізує ту Вифлеємську зірку, яка сповістила про народження Ісуса Христа.

Також у цей день не можна займатись домашніми справами, всі приготування до свята необхідно завершити заздалегідь. Не можна лаятися, сваритися та бажати іншим зла. Потрібно бути гостинним та не відмовляти іншим у допомозі. Не можна носити одяг темних кольорів, особливо чорного.

Хрещенський Святвечір

Також 18 січня (5 січня) святкують Хрещенський Святвечір. Його відзначають перед Водохрещем, звідси й назва. Також цей день називають Другий Святвечір, Голодна кутя, Надвечір’я Богоявлення.

Раніше ми розповідали про церковні свята у січні. Зберігай календар, щоб не пропустити.

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