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Що таке Святвечір: коли святкують і що не можна робити у цей день

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Січня 2023, 07:30
Що таке Святвечір: традиції та що не можна робити
Фото: Pexels

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