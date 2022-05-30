Що заважає тобі худнути, якщо з аналізами все гаразд: п’ять секретів від нутриціологині

У боротьбі з зайвими кілограмами недостатньо займатися спортом 24/7. Головний секрет схуднення завжди у здорових стосунках з їжею та налагодженому функціонуванні організму: гормонах, вітамінах, здоровому ШКТ тощо.

Але часто буває так, що ми ніби й дотримуємося принципів правильного харчування, а зайві кілограми не хочуть з нами розлучатися.

В погоні за ідеальним тілом і параметрами можна забути, що все геніальне — просте й для того, щоб схуднути, не треба вигадувати велосипед, все давно дослідили.

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Нутриціологиня Анастасія Голобородько поділилася харчовими секретами, які допоможуть скинути зайве.

Проте спершу переконайся, що ти не маєш проблем зі здоров’ям та з твоїми аналізами все гаразд.

Отож, якщо ти ідеально здорова людина, але вага непорушна, мов Стоунхендж — не біда! Можливо, ти допускаєш помилки в харчуванні, які не дають тобі рухатися до цілі.

Секрет № 1. Поїв — порухайся

Після прийому їжі варто трохи порухатися, а не лягти, щоб перетравилося. Проста десятихвилинна прогулянка дозволить повернутися цукру на своє місце.

Секрет № 2. Не тільки кардіо

Якщо ти свято віриш, що спалює жирові відкладення лише активне кардіо, ти помиляєшся.

Треба збалансувати спортивне життя, тож додай три – чотири силові тренування на тиждень.

Секрет № 3. Пий!

Але не алкоголь, від нього краще відмовитися взагалі або обмежити вживання.

Натомість водний баланс потрібно таки ловити. Це не два – три ковточки води посеред дня й літр кави, так не працює.

Пий 700-800 мл вранці, під час дня також не забувай про воду.

Щоб зорієнтуватися, яка норма саме в тебе, скористайся онлайн-калькуляторами, які допоможуть тобі вирахувати, скільки ж треба пити.

Секрет № 4. Спи

Сон допомагає нашому організму відновлюватися, це своєрідний перезапуск системи.

Тому сім – вісім годин якісного, регулярного сну з глибокими фазами допоможуть вироблятися мелатоніну і сприятимуть схудненню.

Секрет № 5. Ти те, що і коли ти їси

Три тисячі перекусів і жодного нормального прийому їжі, бо наберу вагу — так не працює.

Анастасія Голобородько радить їсти великі нормальні порції цільної їжі досхочу адекватно і не перекушувати вдень.

70-80 % від норми калорій треба з’їсти за два повноцінні прийоми їжі.

Обов’язково додавати в раціон білки, не тільки тваринного походження. Також важливо переглянути прості вуглеводи та молочні продукти.

До прикладу, ворог для фігури — не тільки солодке, а й кефір на ніч, який піднімає рівень інсуліну, суші, паста на вечерю, часті сирні й солодкі перекуси.

Безперечно, відмовлятися від цього не варто, проте важливо знати правильний період дня, коли треба вживати ці продукти.

Також важливо менше купувати їжу й більше її готувати. Це дасть змогу контролювати, по-перше, якість продуктів, й краще вирахувати калорійність.

Якщо ти вважаєш, що з твоїм раціоном все ідеально, то можеш кілька днів покористуватися програмою, яка допоможе вирахувати калорії, або бодай фотографуй усе, що їсти та п’єш за день.

Випита чашка кави теж рахується за прийом їжі. Так ти зрозумієш, де в раціоні прогалина і що треба підправити, щоб досягти мети.

Щоб твоє тіло було не тільки струнким, а ще й підтягнутим, достатньо робити прості вправи в задоволення, проте регулярно. Для цього ми зробили для тебе підбірку з п’яти YouTube-каналів для занять йогою.

Йога допомагає поліпшити фізичні показники й моральний стан, адже це своєрідна тілесна практика для покращення зв’язку з власним тілом. Також її можна виконувати будь-де, вона не потребує особливого інвентарю.