Читати, вайбувати, фоткатись: що готує фест Книжкова країна до нового сезону

Цього вересня столичний ВДНГ перетвориться на справжню книжкову оранжерею. З 25 по 28 вересня тут знову виросте Книжкова країна, і цього разу вона буде “Плодовою”. Таку осінню тему обрали організатори фестивалю. Бо окрім книжкових новинок, зустрічей з авторами та зіркових гостей, цьогорічний фестиваль тішитиме ще й осінньою естетикою: гігантськими фруктами, фотозонами, й садовими мотивами, що підкреслять головне — саме час збирати врожай затишних історій, думок і натхнення.Книжкова країна: чого очікувати від осіннього сезону 2025 Фестиваль Книжкова країна пройде уже вчетверте, і кожного разу масштаби зростають. Минулі сезони зібрали понад 200 тисяч відвідувачів. Цього разу очікується ще більше читачів і видавництв. До понад сотні постійних учасників цього року готуються доєднатися й нові імена — як молоді автори та видавництва, так й імениті видавництва, що вперше братимуть участь у фестивалі. Читати на тему Не лише TikTok: молодь витратила 91 мільйон на книжки Ця державна ініціатива одночасно стимулює читання серед молоді та фінансово підтримує видавничий ринок. Центральною темою фестивалю стане осінній урожай — як символ літературних здобутків сезону. Тому поруч із книжковими павільйонами з’являться велетенські плоди-фотозони, а площа перед першим павільйоном перетвориться на фотогенічний осінній сад із затишними зонами для читання й відпочинку. Книжкова країна: що у програмі Окрім традиційного книжкового ярмарку, буде й чимало інших активностей та цікавинок. Наприклад, літературна спільнота Бабай відповідатиме за хорорну програму. А студія навкололітературних ігор ПереФарбований лис, влаштує активності для тих, хто любить і читати, і бавитись. Важливою частиною стане програма #ФРОНТМЕНИ — що обʼєднує літературні та творчі проекти, створені військовими та ветеранами. Цього року вперше буде представлена велика ілюстраторська секція — з виставками, фотопроектами й тематичними заходами. А ще відбудеться улюблена багатьма програма Анни Завальської Родинні читання. Спеціально на фестиваль із США приїде українська блогерка і письменниця Катя Бльостка. Вона проведе зустріч на тему, яка тригерить багатьох: Що люди скажуть? Як забити на думку оточення. Обіцяють живий діалог, відверті відповіді й автограф-сесію. А ще буде Премія книжкових блогерів. Цього разу журі разом із читачами обиратимуть найбільш обговорювану перекладну книжку, видану між вереснем 2024-го і липнем 2025-го. Довгий список опублікують незабаром на сайті фестивалю та в соцмережах — там же відкриють голосування за короткий. А переможця назвуть у суботу, 27 вересня, просто під час церемонії. Ну і куди ж без активностей? Організатори обіцяють їх шалену кількість: аніматори, тематичні майстер-класи, квести, конкурси, ігри для дітей і дорослих. У зоні ігротеки можна буде купити настільну гру й одразу протестувати її з друзями чи самими авторами. А поки ти готуватимешся до фестивалю Вікна-новини вже підготували добірку найкращих художніх книг про моду, що відкриють для тебе залаштунки фешн-індустрії. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Книги, Саморозвиток Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter