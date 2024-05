Другий півфінал Євробачення 2024: як пройшло головне пісенне шоу, на яке чекали мільйони

Сьогодні, 9 травня, улюблений пісенний конкурс знову приймає у себе в гостях глядачів з усього світу. Другий півфінал Євробачення-2024 вже огортає шанувальників солодким очікуванням на перших конкурсантів та конкурсанток, аби дізнатись, наскільки їхні голоси потужні, виступи запальні, а пісні — милозвучні.

Може лише здаватись, що цього вечора учасники змагаються за участь у фіналі. Проте насправді кожен виступ спрямований на те, щоб здобути найважливіше, що є на цьому конкурсі — любов глядачів та взаєморозуміння з ними.

А чи вдасться їм це? Ми будемо слідкувати разом із тобою, а також вести текстову версію найцікавіших моментів з фото та відео. Крім того, наприкінці матеріалу ти можеш знайти офіційну онлайн-трансляцію другого півфіналу Євробачення-2024, яка має розпочатись о 22:00.

Зараз також дивляться

Євробачення 2024: ключові моменти другого півфіналу

19:30. Поки ми чекаємо на початок другого півфіналу Євробачення-2024, неможливо не згадати, як ми всі зібрались у швецькому Мальме, хоч і не фізично, але точно ментально. Адже в це місце привезла пісенний конкурс співачка Лорін, якій двічі вдалося перемогти на Євробаченні.

До подвійного тріумфу швецької вокалістки таким успіхом міг повихвалятись лише один учасник пісенного конкурсу — ірландець Джонні Логан.

Проте навіть у його випадку другу перемогу здобув не він особисто, а інша виконавиця — Лінда Мартін, яка й заспівала його тріумфальну пісню Why Me.

21:30. Розпочалася трансляція передшоу другого півфіналу Євробачення 2024. Традиційно коментувати події пісенного конкурсу береться український ведучий Тімур Мірошниченко. Разом із ним слідкувати за Євробаченням цього разу буде українська співачка та композиторка Світлана Тарабарова.

21:35. До ефіру передшоу приєднався український режисер Герман Нєнов, який ставив номер Люксембургу на Євробаченні-2024. Він поділився, що його зачепила історія, що ця країна дуже довго не брала участі в конкурсі. Проте для нього, як і для будь-якого українця важливо було й по-своєму представити Україну у світі.

Це все піде в скарбничку нашої великої перемоги.

Крім того, Герман Нєнов розповів, що Євробачення знімається саме на українські камери та крани.

22:05. Ведучі Євробачення Малін Акерман та Петра Меде виконали переможну пісню Лорін Tattoo, але з дещо видозміненим текстом. Після цього вони поділились своїми першими спогадами про пісенний конкурс та, звісно, тріумф гурту ABBA.

22:10. На сцені другого півфіналу Євробачення вже запалює перша конкурсантка — представниця Мальти Sarah Bonnici з піснею Loop.

22:15. Другою на сцену Євробачення вийшла представниця Албанії BESA з піснею TITAN та поділилась зі слухачами своєю оповіддю пристрасної жінки, яку не можуть зламати жодні обставини.

22:19. На сцені Marina Satti з піснею ZARI, аби представити Грецію на конкурсі. Попри ритмічні мелодії історія, яку розповідає учасниця оповита сумом, адже вона співає про розставання зі своїм коханням.

22:23. Своїм одкровення доводить до сліз один із фаворитів цьогорічного конкурсу — представник Швейцарії Nemo з піснею The Code. Голос просто вражає.

22:28. Представниця Чехії Aiko з піснею Pedestal вже наповнює зал Євробачення своїм вогняним настроєм та запальними ритмами. Її слова про важливість збереження любові до себе звучать настільки ж потужно, як і її слова.

22:30. Ведучі пропонують зазирнути в історію Євробачення. Проте це ненадовго, адже їх перериває виступ представника Франції Slimane з піснею про найбільше кохання у його житті — його доньку.

22:40. На сцені сяє вже представниця Австрії Kaleen зі своєю піснею We Will Rave, яка закликає зберігати свою свободу та водночас у мелодії нагадує про найкращі часи євроденсу.

22:44. Данська співачка Saba запалює не лише потужним ритмом своєї пісні, але й щирістю. Адже вона співає про дуже особисте — про розставання з коханням.

22:48. Вірменія сьогодні просто запалює своєю автентичністю. Співачка LADANIVA з піснею Jako, здається, привезла увесь дух своєї нації прямісінько на сцену конкурсу.

22:54. Представник Латвії Dons співає так щиро про те, що болить — потребу берегти своє внутрішнє “я” та не піддаватись зовнішнім чинникам. Наприкінці виконання пісні Hollow співак просто не стримує сліз.

22:59. Іспанська діва з екстравагантною, але чесною піснею Zorra, захопила увагу кожного глядача в залі Євробачення. Стримувати емоції та бажання підспівувати — просто неможливо.

23:03. Виступ Сан-Марино, учасниці MEGARA з піснею 11:11. Її пісня, костюми та загальний перформанс нагадують машину часу, адже своєю естетикою ніби відсилають глядачів у роки підліткового бунту.

23:10. Грузія на сцені, а значить, вогонь буде палати не лише на сцені, але й в серцях глядачів. Після виступу Nutsa Buzaladze з піснею Firefighter — інакше ніяк.

23:14. Емоційний та чуттєвий Mustii зі своєю піснею Before the Party’s Over вже на сцені. І хоч він виступає наодинці, йому не потрібна чиясь допомога, аби тримати увагу глядачів до самого кінця виступу.

23:18. Прочитати назву гурту, який представляє цьогоріч Естонію, не так вже й просто. Проте запам’ятати цих учасників після їхнього виступу — точно не вдасться. Їхні танці та оповідка про спілкування з поліцією забути буде важко.

23:21. Італійка Angelina Mango, яка швидко стала однією з фавориток конкурсу, так само легко та невимушено запалила й серця глядачів другого півфіналу Євробачення. І хоч танці представників Італії не дали засумувати шанувальникам конкурсу, саме про важливість лишати хвилинку для нудьги співає Angelina Mango.

23:23. Після запальних танців італійців, про болючі почуття хотіла говорити представниця Ізраїлю Еден Голан. Проте до виступу їй довелось значно змінити слова своєї пісні Hurricane за вимоги організаторів. Тож тепер виконавиця співає про те, як опинилась в хаосі стихій. Проте втрата певного драматизму все ж таки відчутна.

23:27. Норвежцям не звикати до нескореної стихії води, саме тому їхній виступ сповнений символів норовливого океану. Їхня пісня не менш казкова як у звучанні, так і в значенні. Адже за кілька хвилин вони намагаються розповісти цілу історію дівчини, яка бореться із силами зла та разом з тим торує свій шлях до справжньої себе.

23:33. Непомітно та практично блискавично на сцені з’являється останній учасник на сьогодні. Представник Нідерландів Joost Klein хоч і використовує трохи інфантильні музичні ходи, проте насправді співає про важливе для себе — втрату батька та важливість слів, які він колись говорив сину.

23:37. Ведучі оголосили, що лінії для голосування — відкриті.

23:51. Після виступів переможців Євробачення за різні роки у стилі караоке, лінії голосування було закрито.

00:08. Початок оголошення результатів голосування.

За результатами глядацького голосування, у фінал Євробачення 2024 проходять: Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія та Вірменія.

Євробачення-2024: пряма трансляція онлайн

Якщо ж ти любиш музику, яку дарує пісенний конкурс Євробачення, тоді можеш спробувати ознайомтесь з усіма композиціями, які у 2024 році змагалися за перемогу. Читай список учасників та пісень Євробачення-2024.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.