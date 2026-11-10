Другий шлюб імператриці: коли виходять серії популярної романтичної дорами

Азійські серіали (дорами) продовжують завоювати прихильність телеглядачів по всьому світу. Листопад щойно розпочався, але, схоже, що найгучніша прем’єра у світі романтичних дорам цього місяця вже відбулася. 3 листопада на платформі Disney+ показали перші епізоди серіалу Другий шлюб імператриці (Імператриця, що вийшла заміж вдруге).

У нашому матеріалі розповідаємо, про дату виходу серій та скільки епізодів у новій корейській дорамі.

Другий шлюб імператриці: графік виходу серій

Південнокорейська дорама Другий шлюб імператриці має 10 серій, прем’єра серіалу відбулася на початку місяця на платформах Disney+ та Hulu. Епізоди романтичного фентезі виходитимуть за наступним графіком:

3 листопада — 1-4 серії;

— 1-4 серії; 11 листопада — 5-6 серії;

— 5-6 серії; 18 листопада — 7-8 серії;

— 7-8 серії; 25 листопада — 9-10 серії.

Сюжет дорами Другий шлюб імператриці

Новий корейський серіал в жанрі роментезі розповідає про пригоди розсудливої імператриці Нав’є зі Східної імперії. У її житті все було чудово до тих пір, поки чоловік Нав’є не зрадив їй із колишньою рабинею на ім’я Рашта.

Тепер імператор Сов’єшу вимагає розлучення, однак Нав’є приголомшує тим, що просить дозволу в чоловіка на новий шлюб. Розумна імператриця прагне змінити свою долю й побудувати стосунки із лідером конкуруючого Західного королівства Гайнрі.

Серіал Повторний шлюб імператриці є екранізацією популярного веб-роману, написаного південнокорейською авторкою під псевдонімом Alphatart.

Акторський склад серіалу Імператриця, що вийшла заміж вдруге

Головні ролі в романтичному фентезі виконали популярні південнокорейські актори.

Імператрицю Нав’є зіграла 42-річна акторка та модель Сін Мін А. Її першого чоловіка, імператора Сов’єшу — 44-річний актор та модель Чу Джіхун. Принца Гайнрі телеглядачі бачитимуть у виконанні 37-річного Лі Чон Сока, а колишню рабиню Рашту грає 33-річна Лі Се Йон.

Імператриця, що вийшла заміж вдруге: трейлер

Офіційний трейлер був оприлюднений на YouTube-каналі платформи Hulu в середині вересня. З ролика тривалістю майже 1 хвилину 50 секунд ми дізнаємося про виклики, з якими зіштовхується Нав’є, та бачимо неймовірно гарні краєвиди.

Відомо, що головними місцями зйомок стали локації в Чехії та Німеччині, зокрема у місцевих палацових комплексах.

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Фото: скриншот з YouTube

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