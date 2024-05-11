Коли фінал Євробачення-2024: о котрій та де дивитися трансляцію

Щороку у Європі проходить пісенний конкурс Євробачення. Країни вибирають артистів, які представлятимуть їх та змагатимуться за перемогу.

Євробачення проходить у країні торішнього переможця, тому для країн це змога заробити, адже працюватиме туристична сфера. Крім цього, зростає впізнаваність країни, більше людей дізнаються про її культуру та традиції.

Ми розповімо, коли фінал Євробачення-2024 та де його дивитися.

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Фінал Євробачення-2024: коли та де дивитися трансляцію шоу з Мальме

68-й Пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, відбудеться у травні у шведському місті Мальме.

Фінал Євробачення-2024 відбудеться у Мальме на стадіоні Malmö Arena 11 травня о 21:00 за центральноєвропейським часом (о 22:00 за київським часом).

Півфінали Євробачення-2024 також проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Щоб дізнатися, які країни виступатимуть у першому та другому півфіналах, проводять жеребкування.

У фіналі конкурсу змагатимуться 20 переможців півфіналів та країни “великої п’ятірки” (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія, адже вони засновниці конкурсу), а також Швеція як переможниця Євробачення-2023.

Фінал Євробачення-2024: де дивитися

Традиційно подивитися фінал Євробачення можна буде на кількох платформах:

телеканал Суспільне Культура

сайт Суспільне Культура

сайт Суспільне Євробачення

YouTube-канал конкурсу Євробачення

Якщо ти збираєшся голосувати під час пісенного конкурсу, то хочемо розповісти тобі про зміни на Євробаченні-2024.

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