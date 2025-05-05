Франція: глибока емоційна трансформація в пісні Louane — Maman на Євробаченні 2025

Все ближче і ближче грандіозне музичне шоу Євробачення 2025, яке пройде у швейцарському місті Базель. Мільйони людей прилинуть до екранів, споглядаючи величне музичне дійство, перформанс учасників від 37 країн. Півфінали відбудуться 13 та 15 травня. А фінал — 17 травня.

Євробачення — щорічний пісенний конкурс серед країн-членів Європейської мовної спілки, який проводиться з 1956 року. Цікаво, що перший конкурс відбувся саме у Швейцарії.

Починаючи з 2000 року, було запроваджено правило так званої Великої п’ятірки: Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія та Іспанія автоматично потрапляють до фіналу, незалежно від результатів попередніх конкурсів. Це пояснюється тим, що ці країни є найбільшими фінансовими донорами Євробачення і забезпечують основну частину його бюджету.

Про французьку представницю та її пісню піде мова в нашому матеріалі. Читай про Louane, сенс пісні Maman, переклад та про номер учасниці.

Представник Франції на Євробаченні 2025

Францію буде представляти співачка Louane з піснею Maman.

Louane — французька співачка та акторка, справжнє ім’я якої Анн Пешер і яка виступає під псевдонімом Луан Емера, або просто Луан (Louane).

Народилася 26 листопада 1996 року в місті Hénin-Beaumont, Франція. Вперше стала відомою завдяки участі в шоу The Voice: la plus belle voix (2013), де хоч і не виграла, але підкорила серця глядачів. У 2014 році знялася у фільмі Сімейство Бельє, де зіграла глухоніму дівчину, яка має надзвичайний голос. За цю роль отримала премію Сезар як найперспективніша акторка.

Louane втратила тата під час шоу The Voice, а незабаром після цього — і маму. Цей біль вона трансформувала в мистецтво. Оскільки вона втратила їх у юному віці, то часто співає про втрату, любов, дорослішання та стосунки з батьками.

Пісні Louane — це поєднання попу, шансону й електроніки, часто з глибокими емоційними текстами.

Як проходив відбір у Франції на Євробачення 2025

У 2025 році Франція обрала співачку Louane для представлення країни на Пісенному конкурсі Євробачення шляхом внутрішнього відбору, без проведення публічного національного фіналу. Це рішення ухвалила делегація France Télévisions на чолі з Александрою Редд-Амьєль, продовжуючи практику внутрішніх відборів, яка застосовувалася і в попередні роки.

Про саму пісню Maman

Maman написала Луан у співпраці з французьким продюсером Тристаном Сальваті. Пісня була оприлюднена 15 березня 2025 року на завершальному регбійному матчі Турніру шести націй Франція — Шотландія. Виступ відбувся на 80-тисячному стадіоні.

Maman — це щира, емоційна пісня, що виходить за межі часу та поколінь. У ній передається особиста історія жінки, яка пройшла шлях від дитини до матері, від дочки — до людини, що сама дарує життя.

Прості, але глибокі слова створюють враження внутрішнього діалогу між минулим і теперішнім, а мелодія, ніжна й повітряна, поступово відкриває глибину почуттів. Це не просто пісня — це сповідь.

Maman: текст пісні

Les amants passent de lit en lit

Dans les hôtels, sur les parkings

Pour fuir toute cette mélancolie

Le cœur des villes a mauvaise mine

Des coups de blues, des coups de fil

Tout recommencera au printemps

Sauf les amours indélébiles

Les rêves s’entassent dans les métros

Les gratte-ciels nous regardent de haut

Comme un oiseau sous les barreaux

J’suis pas bien dans ma tête, maman

J’ai perdu le goût de la fête, maman

Regarde comme ta fille est faite, maman

J’trouve pas d’sens à ma quête, maman

À l’heure où les bars se remplissent

Cette même heure où les cœurs se vident

Ces nuits où les promesses se tissent

Aussi vite qu’elles se dilapident

Des coups de blues, des coups de fil

Tout recommencera au printemps

Sauf les amours indélébiles

Les rêves s’entassent dans les métros

Les gratte-ciels nous regardent de haut

Comme un oiseau sous les barreaux

J’suis pas bien dans ma tête, maman

J’ai perdu le goût de la fête, maman

Regarde comme ta fille est faite, maman

J’trouve pas d’sens à ma quête, maman

Regarde comme ta fille est faite, maman

J’trouve pas d’sens à ma quête, maman

Maman: переклад на українську мову

Мамо

Немає більше коханців

Немає більш й ліжка

Бачиш, я, врешті-решт

Збудувала собі життя

Але порожнеча велика

Як і запитань

А ти як?

Все це бачиш тут?

Я дуже змінилася

Я дуже виросла

Від тебе я ховала

Все, що робить мене – мною

Мені краще, я знаю, куди йду

Я перестала рахувати роки

І хоч колись я хотіла спинити час

Тепер вона кличе мене “мамо”

Мамо…

Мамо…

Мамо…

Я знайшла любов назавжди

Ти завжди знаєш правду

Навіть коли час летить

Коли він тримає мене за руку

Я більше ні перед чим не боюся

І я відчуваю себе так, як тоді

Коли ти тримала мене за руку

Мені краще, я знаю, куди йду

Я перестала рахувати роки

І хоч колись я хотіла спинити час

Тепер вона кличе мене “мамо”

Мамо…

Мамо…

Мамо…

Мамо…

Мамо…

Мамо…

Мені краще, я знаю, куди йду

Я перестала рахувати роки

І хоч колись я хотіла спинити час

Тепер вона кличе мене

Мамо, мамо, мамо, мамо

Мамо…

Хоч колись я хотіла спинити час

Теперь вона кличе мене

Мамо

Ще раніше ми розповідали під яким номером виступає Україна на Євробаченні-2025: жеребкування 1-го півфіналу.

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