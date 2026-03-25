Хто їде на Євробачення від України у 2026 році: за кого вболіватимемо у Відні

Незабаром, у травні, стартуватиме фінальний тур Євробачення 2026, коли відібрані національними комісіями конкурсу естрадні виконавці з різних країн світу змагатимуться за право називатися найкращим.

Хто буде виступати від України на Євробаченні 2026

Цього року на Національний відбір подали сотні заявок — понад 450 артистів, і з них після прослуховувань та концертних етапів журі і публіка обрали десять фіналістів.

У фіналі 7 лютого 2026 року перемогу здобула саме LELÉKA з піснею Ridnym, вона набравши найвищі бали і від журі, і від глядачів.

LELÉKA представить Україну на конкурсі Євробачення у 2026 році.

LELÉKA — сценічне ім’я Вікторії Корнікової, української співачки, композиторки, аранжувальниці та, яка народилася на Дніпропетровщині.

Вона навчалася акторській майстерності в Національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка‑Карого в Києві та навіть працювала в театрі, але згодом повністю віддала себе музиці.

Відомо також, що Вікторія жила та працювала в Європі, зокрема в Берліні, де відкрила свої музичні проєкти, вивчала джазовий вокал та працювала над авторським стилем, в якому поєднані фолк, джаз, поп і електроніка.

З якою піснею LELÉKA поїде на Євробачення від України у 2026

На конкурсі LELÉKA виступатиме з композицією Ridnym. Вона була створена у співавторстві з іншими музикантами — Адамою Чефалу, Якобом Хегнером і Ярославом Джусом, і поєднує англійські та українські слова, і це робить пісню зрозумілою для міжнародної аудиторії конкурсу.

LELÉKA подала Ridnym на національний конкурсний відбір, де змагалися 10 фіналістів. У фінальному гала‑концерті 7 лютого 2026 року вона виступила під номером 6 і отримала максимальні оцінки як від журі, так і від глядачів. Це означало одностайну підтримку і те, що тепер саме вона представить Україну на Євробаченні 2026.

Але і після перемоги LELÉKA не зупинилася: вона створила оновлену версію Ridnym, адаптовану саме для Eurovision, додала більше українських музичних елементів, наприклад, бандуру у вступі, щоб підкреслити українську культурну спадщину.

Джерело фото: Еurovision.

