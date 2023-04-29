Шоу-біз

Чи реально приготувати голубці з груші? Як минув 12 випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Квітня 2023, 22:55
Хто пішов з МастерШеф Професіонали у 12 випуску 4 сезону від 29.04.23
Фото: Instagram, СТБ

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Календар церковних свят на травень 2023: церковні свята у травні
Від Преполовіння П’ятидесятниці до Вознесіння Господнього — календар церковних свят на травень 2023
підводний дрон
Річ коштовна, але вкрай необхідна. Як та для чого українці використовують підводні дрони
Вітаміни
Чому не треба просто так купувати вітаміни? З ким радитися та які аналізи здавати — пояснюють експерти
Дивитись більше

Матеріали по темі

Салат Цезар — класичний рецепт покроково
Його слава біжить попереду: як приготувати салат Цезар з куркою
Хто пішов з МастерШеф Професіонали у 11 випуску 4 сезони від 22.04.23
Вершковий крем з гострого перцю та нарізка без ножів. Як минув 11 випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект
борщ рецепт
Обережно, зараз тобі захочеться їсти: три рецепти червоного борщу від Клопотенка, Ярославського та Глінської
Ольга Мартиновська: інтерв’ю про благодійність за кордоном та роботу шефом
Про українську кухню, благодійність за кордоном, ставлення європейців та сексизм на кухні — велике інтерв’ю Ольги Мартиновської

Відео
0:04:10
підводний дрон

Річ коштовна, але вкрай необхідна. Як та для чого українці використовують підводні дрони
0:03:07
Проект Вільна в Миколаєві допомагає жінкам відновлюватися від стресу
Мовні курси, самооборона, іпотерапія. Проект Вільна у Миколаєві допомагає жінкам подолати стрес від війни
Карта бойових дій в Україні
Окупанти ховаються за спинами дітей: карта бойових дій в Україні 29 квітня в режимі онлайн
0:03:05
Історії українських переселенок з Донеччини: як довелося покинути домівку
Дітей ледве не задавило! Історії українських переселенок про нове життя та спогади про страшні дні
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
0:03:04
Обстріл селища Степногірськ на Запоріжжі: росіяни поцілили у дитячий садочок
Нам допоміг янгол-охоронець! Росіяни поцілили з РСЗВ Град у дитячий садочок на Запоріжжі
0:02:42
Умань
Лічать зруйновані поверхи зі сльозами на очах: реакція очевидців удару по Умані
0:02:38
вертикальна ферма
Замість ґрунту — вата! Як вирощують зелень на вертикальній фермі без великого поля
0:02:46
Українські інженери розробляють БПЛА в польових умовах
На все про все 15 хвилин! Як українські інженери розробляють надсучасні БпЛА в польових умовах
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь