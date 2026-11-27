Новий випуск Холостяк 15 на телеканалі СТБ запам’ятався красивим балом у стилі Бріджертонів та низкою побачень в атмосфері всесвітньовідомих сюжетів. В’ячеслав Кравцов та героїні проєкту пережили несподівані відкриття та перші зізнання в почуттях.

Розповідаємо детальніше, що було цікавого в 7 епізоді Холостяк 2026 та хто з героїнь завершив свою участь в романтичному реаліті.

Холостяк 15: як пройшов 7 випуск

7 випуск переніс героїв проєкту до справжньої казки, оскільки таких магічних побачень в новому сезоні ще не було. На початку випуску Холостяк поділився з дівчатами своїм бажанням створити для них казкову атмосферу, натхненну історіями з кінематографу та літератури.

Магічна Лісова пісня Лесі Українки надихнула на стилізоване побачення, яке може дати старт серйознішим почуттям. Холостяк зізнався, що вірить в кохання.

Після цього було побачення в стилі фільму Велика смілива красива подорож з Марго Роббі та Коліном Фарреллом у головних ролях. Як і персонажі кінострічки, Слава та його супутниця мали зустрітися за загадковими дверима зі своїми секретами та мріями.

Ще одне неймовірне побачення в цьому випуску відбулося за мотивами Аліси в Країні Див Льюїса Керрола. В’ячеслав створив для своєї супутниці світ, в якому неможливе стало можливим.

Найцікавішим моментом нового епізоду Холостяка 15 став красивий бал, на який надихнули вже всесвітньо відомі Бріджертони. Під час бальних танців у вишуканому вбранні розкрилися таємниці, які матимуть наслідки для учасників реаліті.

Підготовка до цього балу була суттєвою, дівчата розробили дизайн своїх масок з особливою символікою, і потім розповіли Славі, що означали їхні образи.

Вечір у стилі Бріджертонів виявився доволі непростим для всіх. Любов розповіла про свій поцілунок зі Славою, що спровокувало неоднозначну реакцію у інших дівчат. Ця новина навіть змусила деяких героїнь проєкту переосмислити очікування від стосунків із Холостяком.

— Мене дуже вразило, що тут все швидко так розвивається. Я не готова цілуватися в той час, поки ти цілуєшся з іншими дівчатами, — сказала Діана Славі під час особистої розмови.

Однак, зрештою, вони змогли переключитися й на інші теми та поспілкувалися також про майбутнє і Славіну доньку.

Під час індивідуального спілкування з Христиною, Слава дізнався про її хвилювання через поведінку Люби. Христина вважає неприйнятною поведінку, яку вона назвала емоційними гойдалками. Однак Холостяк зауважив, що Люба лише говорить про те, що їй не подобається.

На думку Кравцова, їхнє спілкування з Христиною здебільшого присвячене обговоренню інших дівчат, а не їх особистим стосункам.

Холостяк 15: хто покинув проєкт у 7 випуску

Тиждень на проєкті традиційно завершився церемонією троянд. По завершенню балу В’ячеслав підготував для кожної дівчини бальну книжку, в якій зазначив свої думки та почуття щодо кожної героїні.

У 7 випуску Слава вирішив відпустити модель Лію Енжел (Янголенко). Дівчина зізналася, що не очікувала на таке і відчуває дивні емоції.

Другою проєкт у новому епізоді покинула бізнесвумен Христина Горняк. За словами Кравцова, складно будувати щось, коли не відчуваєш впевненості в людині.

Отже, у 7 випуску Холостяк 15 проєкт покинули Лія Енжел (Янголенко) та Христина Горняк.

Новий епізод Холостяк 15 дивись наступної п’ятниці, 4 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ.

Раніше ми повідомляли про те, що реаліті Холостяк тепер показуватимуть також на Netflix в Україні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!