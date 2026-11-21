Телеканал СТБ показав 14 випуск МастерШеф. Професіонали 5, в якому на кухарів чекала складна битва чорних, де страви оцінювали 13 несподіваних гостей. Чим був цікавий новий епізод кулінарного проєкту та хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 14 випуску — розповідаємо в нашому матеріалі.

МастерШеф. Професіонали 5: як пройшов 14 випуск

У першому конкурсі на новому тижні кожен професіонал мав приготувати страву, в якій домінуватиме ніжна гірчиця або солодкий чилі. Одна команда кухарів готувала страви з ніжною гірчицею, друга – із солодким чилі.

До команди ніжної гірчиці потрапили: Гліб, Катерина, Жора, Анастасія та Макс. До солодкого чилі: Ірина, Лоана, Андрій та Артур.

Під час дегустації кожна страва отримала оцінку за десятибальною шкалою. Відповідно, переможцями стали учасники тієї команди, яка набере найбільше балів.

У підсумку команда ніжної гірчиці мала 39 балів, а команда солодкого чилі – 43. Лоана отримала заповітний шеф-ніж.

Після цього конкурсу чорні фартухи отримали ті учасники, які набрали найменше балів, навіть якщо їхня команда загалом перемогла. Настя, Жора та Ірина вимушені були надягнути чорні фартухи.

Під час другого змагання кухарі мали приготувати страви, використовуючи в процесі вугілля, полум’я та попіл. Всі інгредієнти страви повинні були пройти термообробку на вогні трьома різними методами.

Приготовані страви знову оцінили за десятибальною шкалою. Після дегустації Настя отримала можливість зняти чорний фартух, натомість до чорних приєдналися Гліб та Катерина.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 14 випуску

Два конкурси принесли учасникам проєкту загалом 150 балів. Саме таку кількість хвилин кухарі в чорних фартухах отримали для приготування своїх страв на два етапи боротьби.

На битві чорних професіонали мали перевірити кулінарний принцип, який полягає в тому, що час є важливим інгредієнтом страви. Йдеться про ферментацію, витримування та маринування продуктів.

У перший день битви необхідно було приготувати чотири обов’язкові елементи для майбутньої страви: тісто, сир, маринований продукт та дегідратований продукт. Наступного дня ці елементи об’єднували з іншими в завершені страви.

Дати свою оцінку мали 13 гостей — учасники МастерШеф. Професіонали 5, судді Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Алекс Якутов і ведуча проєкту Ольга Мартиновська. При цьому бали виставляли лише учасники проєкту.

У 14 випуску МастерШеф. Професіонали 5 покинула 29-річна су-шеф Ірина Петрів, оскільки саме вона набрала найменшу кількість балів.

Дивись наступний випуск МастерШеф. Професіонали-5 в суботу, 28 листопада о 19:00 на телеканалі СТБ.

Раніше ми детально розповідали, хто з кухарів-професіоналів пройшов відбір та потрапив на телепроєкт МастерШеф. Професіонали 5.

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