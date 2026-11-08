Іспит зі здорового харчування: хто покинув Зважені та щасливі 11 у 6 випуску

На телеканалі СТБ показали 6 випуск Зважені та щасливі 2026. На новому тижні учасникам проєкту допомагала лікарка-дієтологиня Світлана Фус. Чим запам’ятався новий епізод реаліті про схуднення та хто покинув Зважені та щасливі у 6 випуску — розповідаємо у нашому матеріалі.

Зважені та щасливі 2026: як пройшов 6 випуск

Лікарка-дієтологиня вищої категорії Світлана Фус прийняла іспит в учасників проєкту з правильного харчування. У цьому випробуванні необхідно було самостійно підібрати продукти для повноцінного раціону на день. Заховані по різних локаціях продукти треба було зібрати на величезну 120 кг тарілку.

Збір необхідних харчів відбувався поетапно: спочатку для сніданку, потім для обіду і наостанок — вечеря. Щоб перемогти, необхідно було правильно сформувати денний раціон, а також пояснити свій вибір лікарці.

Переможцями конкурсу стали учасники жовтої команди, за це вони отримали -2 кг на фінальному зважуванні.

Зважені та щасливі 2026: хто покинув 6 випуск

6 випуск традиційно завершився зважуванням. Цього тижня сині та жовті показали наступні результати своєї роботи:

жовта команда: -12 кг (-14 кг завдяки бонусу);

-12 кг (-14 кг завдяки бонусу); синя команда: -18 кг.

У відсотковому співвідношенні жовті втратили 2,28%, а сині — 2,20%. Тому учасникам синьої команди необхідно було визначити, хто з них піде з проєкту цього тижня.

У 6 випуску Зважені та щасливі 2026 проєкт покинула 46-річна Людмила Чопівська.

Дивись новий випуск Зважених та щасливих-11 наступної неділі, 15 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ.

Раніше ми детально розповідали, що відомо про учасників Зважені та щасливі 11.

Фото: СТБ

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