На телеканалі СТБ вийшов новий випуск Зважені та щасливі 2026, який запам’ятався командним конкурсом із несподіваними умовами. Учасникам проєкту запропонували ризикнути спільним результатом заради особистої вигоди.

Чим був цікавий новий епізод та хто покинув Зважені та щасливі 22 листопада 2026 року — розповідаємо у нашому матеріалі.

Як пройшов 8 випуск Зважені та щасливі 2026

Цього тижня на учасників проєкту чекали вирішальні командні протистояння, оскільки наступного тижня вже стартує індивідуальний етап, де кожен відповідатиме лише за себе.

Синя та жовта команди мали переплисти озеро на дерев’яних човнах, забрати таблички та повернутися на берег. Ускладненням конкурсу стало те, що команда має лише одне весло, а човни поступово заповнюються водою через отвори в днищі.

Переможці отримували перевагу в наступному випробуванні, а команда із другим результатом — додаткові 3 кг на фінальному зважуванні. При цьому кожен учасник міг зробити непростий вибір, який гарантуватиме йому -1 кг.

Кожен, хто погоджувався на цю умову, додавав команді ускладнення. Це могла бути додаткова пробоїна, вантаж або втрата єдиного весла. Однак, якщо команда все одно зможе перемогти, особистий бонус такого учасника подвоювався.

Також учасників проєкту перевірили на витримку й під час тренування, оскільки Марина Боржемська цього тижня підготували для них незвичне завдання.

Хто покинув Зважені та щасливі 2026 у 8 випуску від 22.11.2026

Цей тиждень на проєкті став останнім для учасника Олександра.

У 8 випуску Зважені та щасливі 2026 покинув 46-річний одесит Олександр Ободовський, який прийшов на проєкт із вагою 191 кг.

Раніше ми детально розповідали, що відомо про учасників Зважені та щасливі 11.

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