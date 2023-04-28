Як це — бути артистом під час війни? Інтерв’ю фронтмена гурту СКАЙ Олега Собчука

Знайти покликання у життя часом буває простіше, ніж своє місце на війні. Так багатьом з часом доводиться поєднувати кілька ролей, як, наприклад, музиканту та благодійнику Олегу Собчуку.

Фронтмен групи СКАЙ в інтервʼю Ранку у Великому Місті розповів про свій творчий шлях та пояснив, як це — бути артистом під час війни.

Про підтримку батьків на творчому шляху

— Батьки й так бачили, що я з десяти років бринькав на гітарі. Я вже співав. Тому вони були вже до цього готові.

І коли я прийшов до батька та сказав, що створив гурт, і попросив допомогти, то він це зробив. Ніколи цього не забуду, як тато дав гроші й ми купили апарат, на якому проводили репетиції в Тернополі.

Про те, що потрібно зробити, аби стати відомим артистом

Треба дуже цього хотіти, вірити, не жалітись, не шкодувати себе. Але найголовніше — це віра. З неї починається все.

Мені на початку кар’єри говорили, що The Beatles все вже зіграли, але я робив своє.

Про артистів, які лише після початку повномасштабної війни заспівали українською

— Мене це дратує й поваги у мене до таких артистів немає. Я вважаю це повною безхребетністю. Але з іншого боку, добре, що перейшли на українську мову. Шкода, що такою ціною до них дійшло.

Про благодійні ініціативи

— Для мене це честь — співати для військових зараз, тому що наші бійці потребують “ремонту”. Їх багато поранених. Вони заслуговують на якісні операції, догляд та повноцінне життя. Тому що вони пожертвували своїм життям, здоров’ям заради того, щоб ми просто були на своїй землі.

Також ми будемо робити великий концерт, де поєднаємо приємне з корисним та будемо збирати кошти на операції для наших поранених бійців.

26 травня відбудеться благодійний концерт. Програма отримала назву Подаруй світло, адже саме його багатьом українцям так не вистачає як у прямому, так і в переносному значенні.

Тригодинне шоу буде складатись з трьох частин, а до однієї з них також приєднаються Піккардійська Терція, Злата Огнєвіч та Арсен Мірзоян. Виручені кошти підуть на програму Врятуй кінцівку, місія якої полягає у зменшенні інвалідизації українців, що пов’язана з травмами кінцівок, отриманих внаслідок війни.

Також раніше Alena Omargalieva розповіла про чоловіка у ТрО, творчість під час війни та українську мову.

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