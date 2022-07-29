“Ми всі зробили неможливе можливим!” Катерина Кухар створила балетний табір для українців у Словаччині

Прима-балерина та керівниця хореографічного коледжу KSBC Катерина Кухар створила дитячий балетний табір у Братиславі. Ініціювали його разом з радницею з міжнародних питань KSBC Ольгою Морозенко.
Українська артистка балету поділилася світлинами з концерту, який відбувся до закінчення першої зміни літнього балетного табору у Словаччині. Наразі очікується вже друга зміна, яка триватиме також 18 днів й прийме до 80 українських дітей-переселенців.
Ми всі разом зробили неможливе можливим! Bratislava Ballet Camp — перший крок до головної мети: зібрати всіх у безпечному місті в новому навчальному році, — розповідає Катерина Кухар.
Ми всі разом зробили неможливе можливим! Bratislava Ballet Camp — перший крок до головної мети: зібрати всіх у безпечному місті в новому навчальному році, — розповідає Катерина Кухар.
Міністерства культури України та Словаччини підтримали ініціативу й опікувалися організацією зборів.
У соціальних мережах Катерина Кухар спілкується з учнями по відеозв’язку і дає їм напутнє слово.
Сама прима-балерина зараз у великому Турі солідарності з виставою Жізель. Позаду Норвегія, Швеція, Франція й країни Латинської Америки, а частина коштів з туру йде на допомогу Україні.
До речі, концерт учнів та студентів з KSBC вже відвідала міністерка культури Словаччини Наталія Міланова і високо оцінила підготовку майбутніх українських артистів балету.
– Коли ми з Катериною Кухар тільки задумали влаштувати балетний кемп для українських діточок, відразу відчули потужну дієву підтримку, кожне питання вирішувалось з великою швидкістю та ефективно, в інтересах українських дітей та вчителів.
І ось у такий важливий день для артистів пані міністерка знайшла час, аби бути в залі та розділити ці емоції з нами. Вірю, що м’яка дипломатія та жіноче лідерство справді здатні змінювати цей світ на краще та творити дива, — ділиться емоціями Ольга Морозенко.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olga Morozenko (@olya_balleroosha)
Допис, поширений Olga Morozenko (@olya_balleroosha)
До речі, нещодавно Девід Бекхем також підтримав найменших українців. Під час свого виступу на Саміті перших леді та джентльменів він висловив співчуття українським дітям, які “бачать те, що ніхто не має бачити”.