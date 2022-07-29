“Ми всі зробили неможливе можливим!” Катерина Кухар створила балетний табір для українців у Словаччині

Прима-балерина та керівниця хореографічного коледжу KSBC Катерина Кухар створила дитячий балетний табір у Братиславі. Ініціювали його разом з радницею з міжнародних питань KSBC Ольгою Морозенко.

Українська артистка балету поділилася світлинами з концерту, який відбувся до закінчення першої зміни літнього балетного табору у Словаччині. Наразі очікується вже друга зміна, яка триватиме також 18 днів й прийме до 80 українських дітей-переселенців.

Ми всі разом зробили неможливе можливим! Bratislava Ballet Camp — перший крок до головної мети: зібрати всіх у безпечному місті в новому навчальному році, — розповідає Катерина Кухар.

Міністерства культури України та Словаччини підтримали ініціативу й опікувалися організацією зборів.

У соціальних мережах Катерина Кухар спілкується з учнями по відеозв’язку і дає їм напутнє слово.

Сама прима-балерина зараз у великому Турі солідарності з виставою Жізель. Позаду Норвегія, Швеція, Франція й країни Латинської Америки, а частина коштів з туру йде на допомогу Україні.

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До речі, концерт учнів та студентів з KSBC вже відвідала міністерка культури Словаччини Наталія Міланова і високо оцінила підготовку майбутніх українських артистів балету.

– Коли ми з Катериною Кухар тільки задумали влаштувати балетний кемп для українських діточок, відразу відчули потужну дієву підтримку, кожне питання вирішувалось з великою швидкістю та ефективно, в інтересах українських дітей та вчителів.

І ось у такий важливий день для артистів пані міністерка знайшла час, аби бути в залі та розділити ці емоції з нами. Вірю, що м’яка дипломатія та жіноче лідерство справді здатні змінювати цей світ на краще та творити дива, — ділиться емоціями Ольга Морозенко.

До речі, нещодавно Девід Бекхем також підтримав найменших українців. Під час свого виступу на Саміті перших леді та джентльменів він висловив співчуття українським дітям, які “бачать те, що ніхто не має бачити”.