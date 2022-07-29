Шоу-біз

“Ми всі зробили неможливе можливим!” Катерина Кухар створила балетний табір для українців у Словаччині

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 29 Липня 2022, 16:00
Катерина Кухар

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