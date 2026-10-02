Монолог травниці 3 сезон: коли виходить продовження популярного аніме

Поціновувачі аніме-серіалу Монолог травниці (Kusuriya no Hitorigoto) нарешті дочекалися виходу нового сезону. На доньку аптекаря Маомао, яка добре розуміється на отрутах та рослинах, чекають нові карколомні пригоди тепер вже в сільській місцині.

Розповідаємо, що відомо про дату премʼєри 3 сезону Монолог травниці та наводимо цікаві факти про це аніме.

Монолог травниці 3 сезон: дата виходу

Прем’єра аніме Монолог травниці 3 сезон відбудеться сьогодні, 2 жовтня, на японському телеканалі Nippon TV за місцевим часом. Після завершення трансляції на японському ТБ аніме стане послідовно доступним на різних стрімінгових платформах. Нові епізоди виходитимуть кожної п’ятниці.

Творці серіалу розділили третій сезон Монологу на дві частини: перша вийде зараз, у жовтні, а друга запланована на квітень 2027 року.

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Кожна попередня частина Монологу травниці містить 24 серії, у третьому сезоні перші 12 епізодів стануть доступні для перегляду восени, а наступні — вже навесні.

Офіційний трейлер з’явився на YouTube в середині серпня і наразі його переглянули вже 2,5 млн разів. У третій частині аніме головні події відбуваються вже не в імператорському палаці, а в середовищі простих людей і навіть в сусідній країні. Саме там на Маомао та розпорядника імператорського палацу Джінші чекають нові випробування.

Монолог травниці: цікаві факти

Аніме-серіал Kusuriya no Hitorigoto є адаптацією однойменної серії ранобе (японських романів з ілюстраціями для підлітків та молоді), які написала японська авторка під псевдонімом Нацу Хюґа. Спочатку її романи існували лише в інтернеті, але після набуття популярності їх почали друкувати спочатку місцеві видавництва, а потім й іноземні.

Загалом було видано 16 томів серії ранобе. Також на основі цих романів з’явилася манґа — японський різновид коміксів. І ранобе, і манґа Монолог травниці видають українською мовою, але наразі ще не в повному об’ємі.

Твори про юну доньку аптекаря Маомао, яка живе у вигаданій країні, що нагадує Імперський Китай, стали настільки популярними, що їх навіть вирішили адаптувати в аніме. Прем’єра серіалу відбулася в жовтні 2023 року на японському телебаченні і він має високий рейтинг на кінематографічному порталі IMDb — 8.6/10 на основі 28 тис. оцінок користувачів.

Також за мотивами Kusuriya no Hitorigoto створюють повнометражний фільм, який розширить франшизу популярної історії.

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Фото: скриншот з YouTube

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