Парочка слідчих 4 сезон: чи буде продовження серіалу та як закінчився 3 сезон

Коли вийде 4 сезон серіалу Парочка слідчих поки офіційно не оголошувалося, однак є висока ймовірність, що фани дочекаються продовження улюбленого детективу. Про те, чи буде 4 сезон Парочки слідчих та чим закінчився попередній – читай далі.

Парочка слідчих 4 сезон: коли продовження

Один із найважливіших аргументів на користь продовження серіалу Парочка слідчих є його рейтинги. Згідно з даними телеканалу 1+1, 2 сезон переглянули близько 3,7 млн глядачів, що зробило серіал телехітом весни 2026 року.

У зв’язку з цим, телеканал вирішив не відкладати випуск нових серій і вже через пів року глядачі змогли їх побачити.

Також на користь продовження говорить активна фанатська аудиторія. В соцмережах люди активно обговорюють нові серії, діляться своїми думками та просять продовження.

Акторка Тетяна Злова, яка грає Оксану Левчук, у своєму TikTok запитувала, чи потрібен 4-й сезон. У коментарях всі одноголосно підтвердили, що хочуть бачити продовження серіалу.

Спрогнозувати дату виходу 4 сезону складно, оскільки між прем’єрами попередніх різний проміжок часу. Між 1 та 2 сезонами минуло 14 місяців, між 2 та 3 – пів року.

З огляду на вищевказане, новий сезон Парочки слідчих може вийти вже навесні наступного року або восени 2027 року, якщо творці повернуться до першого графіка.

Парочка слідчих: чим закінчився 3 сезон (обережно спойлери)

Наразі остання частина серіалу Парочка слідчих стартувала 26 жовтня 2026 року. Вона складається з 24 серій, що на 8 серій більше, ніж у перших двох сезонах.

Головні герої серіалу слідча Софія Верб’яна (Юлія Буйновська) та судмедексперт Павло (Костянтин Октябрський) в 3 сезоні продовжують розплутувати складні кримінальні справи.

Сюжет обертається навколо найнебезпечнішого розслідування в кар’єрі напарників. Під загрозою опинилися близькі люди головних героїв. При цьому стосунки між Софією та Павлом продовжують загострюватися на тлі цієї небезпеки.

У заключних серіях сезону Софія двічі потрапляє в серйозну небезпеку. У 23 серії вона вирішує стати приманкою для маніяка і опиняється з ним на одинці. Її рятує Павло.

У 24 серії напарники розслідують вбивство чоловіка, який перевозив діаманти. Як з’ясовується, до цієї історії причетна Оксана Левчук – експодруга головної героїні, яка намагається їй нашкодити через особистий конфлікт.

Наприкінці серії Софія опиняється прикутою наручниками до стельової ручки автомобіля, в якому закладена вибухівка. Павлові вдається звільнити її від кайданків, однак вони лишаються в машині, бо один невірний рух призведе до вибуху.

Фінал лишає кілька відкритих сюжетних ліній, що дає надію на продовження історії в новому сезоні.

Раніше у нашому матеріалі ми розповідали, чи планує Prime Video випустити Гонщики кампусу 2 сезон та коли можуть вийти нові серії цього гучного серіалу.

Джерело фото: скріншот з анонсу серіалу на 1+1.

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