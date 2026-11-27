Під кінець року користувачі популярного сервісу Spotify завмирають в очікуванні персональних музичних підсумків року, відомих як Spotify Wrapped. Розповідаємо у нашому матеріалі, коли з’явиться персональна статистика прослуховувань у Spotify 2026 та як її знайти.

Spotify Wrapped 2026: дата

Щороку Spotify надає своїм користувачам підсумковий огляд тієї музики, яку вони слухали впродовж усього року.

З цього звіту можна дізнатися багато цікавого про власні музичні вподобання. Наприклад, ТОП-пісень, найулюбленіші жанри, загальний час прослуховування та музичні відкриття — нові виконавці та пісні у твоєму плей-листі. Вся це деталізована інформація оформлюються в яскраві інтерактивні картки, які цікаво передивлятися.

Наразі сервіс не оголошував точну дату появи Spotify Wrapped 2026, однак вже є прогноз, коли це може статися. На думку оглядачів, музичні підсумки року можуть бути оголошені наступної середи, 2 грудня 2026.

З 2021 року сервіс надає доступ до своєї статистики в середу наприкінці листопада або ж на початку грудня. Як повідомляє OfficialCharts, підсумки 2025 року з’явилися в середу, 3 грудня, а 2024-го — в середу, 4 грудня.

Як подивитися Spotify Wrapped 2026

Після появи підсумків року, ймовірно, вже 2 грудня, тобі необхідно виконати такі прості дії:

Відкрий застосунок і шукай банер Wrapped 2026. Якщо банеру немає — онови свою версію застосунку. Після появи банеру — відкривай і дивись статистику своїх прослуховувань.

Сервіс проводить підбиття підсумків щорічно з 2016 року з кінця листопада до перших чисел грудня. Користувачі можуть не лише побачити дані про свої річні вподобання, а й поділитися ними в своїх соцмережах. Це є своєрідною безкоштовною рекламною компанією онлайн-сервісу, яка залучає до його використання нових людей.

Раніше ми розповідали про те, що українська музика набирає обертів — майже 60% людей слухають вітчизняні пісні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!