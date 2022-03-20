Легендарний актор Ален Делон попросив сина про евтаназію: розповідаємо, що це таке

86-річний французький актор Ален Делон зважився на евтаназію та попросив свого сина Ентоні бути поряд в останні хвилини свого життя. Про це Ентоні Делон повідомив в ефірі радіо RTL.

Три роки тому легендарний актор переніс два інсульти, після чого був змушений ходити з тростиною.

Після цього він також почав почуватися значно гірше, тому зважився на евтаназію. Зараз артист живе у Швейцарії, закон якої дозволяє вдаватися до такого способу смерті.

Ален Делон у фільмі Поліцейська історія

Французький актор давно розмірковував про евтаназію.

— З певного віку, з певного моменту ми маємо право звалити до біса по-тихому, не проходячи через лікарні, уколи та інше, — говорив він в одному зі своїх інтерв’ю.

Раніше до евтаназії хотіла вдатися його дружина, яка страждала від раку, але вона не встигла.

Що таке евтаназія

Евтаназія — це добровільне переривання життя людини, яка тяжко хвора. Це робиться за допомогою ін’єкцій.

Країни, в яких дозволено евтаназію:

Бельгія,

Люксембург,

Нідерланди,

Португалія,

Швейцарія,

Німеччина,

у деяких штатах США.

Ілюстративне фото

Процес евтаназії

Якщо ти думаєш, що це так просто, захотів померти, сказав лікареві — й все, це далеко не так.

Це дуже тривалий процес, який може тривати не один місяць.

Спочатку потрібно написати заяву, часто необхідно робити це з певними інтервалами, щоб підтвердити бажання людини. Потім спеціальний комітет, до складу якого входять психологи, юристи та лікарі, розглядає свідчення до евтаназії на підставі історії хвороби. Далі необхідно підтвердити усвідомленість рішення людини та оцінити її психологічний стан. Потрібно ще переконатися, що немає інших способів полегшити муки або вилікувати недуг.

Якщо запит на проведення евтаназії схвалено, і людина підтверджує намір розлучитися з життям, починається юридичне оформлення процесу та медикаментозна підготовка.

Процедуру проводить виключно лікар і лише із застосуванням медичних засобів.

Бережіть своє здоров’я та допомагайте рідним. Проходьте необхідні профілактичні перевірки та не ігноруйте “сигнали організму”.

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