Українка стала Міс Японія-2024! Що відомо про конкурс краси та переможницю

Переможницею конкурсу Міс Японія-2024 стала уродженка Тернополя Кароліна Шиїно. Вона етнічна українка, і має європейську зовнішність. Через це в Японії розгорівся расовий скандал. Читай детальніше, чому Міс Японія 2024 виграла українка та що відомо про конкурс краси.

Міс Японія-2024 стала українка: що відомо про 56-й конкурс краси

Кароліна Шиїно стала не тільки першою дівчиною з європейською зовнішністю, що перемогла в конкурсі, а ще й першою, хто народився не в Японії, і найстаршою — їй 26 років. Через це вже встиг розгорітися расовий скандал. Про це пише Tokyo Weekender.

Кароліна народилася в Тернополі в українській родині, але потім її мама вийшла заміж за японця, невдовзі родина переїхала до Нагою. Таким чином вона майже все життя прожила в Японії, досконало знає мову. У 2022 отримала громадянство та подала заявку на конкурс.

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Кароліна знала, що її не сприймають японкою, тому захотіла довести людям завдяки конкурсу, що не можна судити інших за зовнішністю.

Частина японського суспільства категорично не згодна з тим, що конкурс виграла етнічна українка — через не японську зовнішність, походження. Називають перемогу дівчини “дискримінацією японської зовнішності”.

Під час нагородження Кароліна сказала бездоганною японською:

Існували расові бар’єри, і було складно бути прийнятою як японка. Те, що мене визнали японкою на цьому конкурсі, наповнює мене вдячністю.

Конкурс Міс Японія є найстаршим у країні. Цього року він був 56-м. Конкурс був запроваджений газетою Йоміурі симбун для того, щоб відшукати послів доброї волі. Вони мали їхати у США, щоб подякувати за гуманітарну допомогу.

Раніше ми розповідали про конкурс Міс Україна 2023.

Фото: missnippon.jp

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