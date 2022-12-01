Карти розкрито! Які пісні увійшли до фіналу Нацвідбору на Євробачення-2023

Сьогодні десять фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023 презентували свої пісні в прямому ефірі. Крім того, методом жеребкування учасники визначили послідовність своїх виступів у фіналі.
Дізнайся, які пісні пройшли в цьогорічний фінал Нацвідбору та послухай їх.
Українці мають понад два тижні, щоб визначитись зі своїми улюбленцями, за яких віддадуть свій голос у фіналі. Ми подаємо список конкурсантів та їхніх пісень у порядку, у якому вони виступатимуть.
Переможця Нацвідбору Євробачення-2023 оберуть у прямому ефірі під час фіналу, який пройде 17 грудня у форматі телеконцерту.
Представника України на пісенному конкурсі обиратимуть глядачі та журі (50 на 50). При цьому українці зможуть віддати свій голос за улюбленого співака(-чку) в застосунку Дія.
Нагадаємо, Євробачення-2023 пройде у Великій Британії. Оскільки провести його в Україні неможливо через повномасштабну війну.
Читай, де саме пройде міжнародний пісенний конкурс та хто ухвалив таке рішення.
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