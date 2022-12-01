Шоу-біз

Карти розкрито! Які пісні увійшли до фіналу Нацвідбору на Євробачення-2023

Олена Яковлєва, редакторка сайту 01 Грудня 2022, 20:00
Нацвідбір на Євробачення 2023: учасники презентували пісні у прямому ефірі
Фото: Depositphotos

Більше новин
Новий рік 2023 якої тварини
Карколомний чи спокійний? Новий рік-2023: яка тварина є його символом та чого чекати від наступного року
Карти розкрито! Які пісні увійшли до фіналу Нацвідбору на Євробачення-2023
Молочниця повертається знову? Постав під приціл свій спосіб життя й тарілку — як ефективно позбутись кандидозу
Церковні свята у грудні 2022 — календар свят
Андрія Первозванного, день Святого Миколая Чудотворця і Різдво Христове — церковні свята у грудні 2022
поліція
Як викликати поліцію без мобільного зв’язку? Список екстрених контактів
Дивитись більше

Матеріали по темі

Музична мобілізація від Мінцифри: що це таке і як долучитись
Перевір, чи спонсоруєш тероризм: що таке музична мобілізація і чому до неї варто долучитись
NK Мама-зима
Створена, щоб ми відчули диво на зло усім! Нова пісня NK Мама-зима
Про творчість, волонтерство та музичну індустрію — інтерв’ю зі співачкою Yatsuta
Про творчість, волонтерство та музичну індустрію — інтерв’ю зі співачкою Yatsuta
SHADU
Сім років була по інший бік сцени, а тепер співає сама: інтерв’ю зі співачкою SHADU

Відео
0:05:13
Петро Ковальов

Щоденник окупації: житель селища на Чернігівщині документував усі воєнні злочини росіян
0:03:10
У Черкасах провели операцію на відкритому серці без світла
Рятувати життя попри все! У Черкасах провели операцію на відкритому серці без світла
Обмін полоненими 1 грудня: 50 військових повернули з полону в Україну
Зима розпочалася з хороших новин! 50 захисників України звільнили з полону
0:03:03
Пам'ятники Катерині Другій та Суворову знесуть в Одесі
Нарешті наважились! В Одесі знесуть пам’ятники Катерині Другій та Олександру Суворову
Карти розкрито! Які пісні увійшли до фіналу Нацвідбору на Євробачення-2023
Вибиває зв’язок під час блекауту? На Київщині розробили алгоритм, який допоможе відновити покриття
0:07:07
Карти розкрито! Які пісні увійшли до фіналу Нацвідбору на Євробачення-2023
Війна зробила українок ще сильнішими: як пройшов шостий Український жіночий конгрес
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
У Києві відключатимуть світло у всіх будинках: що відомо
Відтепер на рівних умовах: у Києві вимикатимуть світло в будинках, які на одній лінії з критичними обʼєктами
0:04:21
Ситуація в Нікополі 01.12.2022 - місто постійно під обстрілами
Нікополь у вогні! Росіяни накривають місто Градами й тероризують приватний сектор
0:05:59
Порятунок сім'ї з Авдіївки
Не хотіли виїздити, покидати собак і голубів: як поліцейські врятували сім’ї з Авдіївки
Більше відео
Новий рік 2023 якої тварини
Читати далі
Карколомний чи спокійний? Новий рік-2023: яка тварина є його символом та чого чекати від наступного року

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь