Святкова підбірка кіно: що тобі подивитись на вихідних. Ні, ми не додавали Сам удома

Гірляни на батарейках увімкнули, всі пісні Abba переслухали, засипали борошном підлогу під час приготування штолена і навіть домашнього улюбленця вже переодягнули в різнобарвний светрик. “А що ж дивитися увечері?” — питання майже шекспірівського масштабу.

Переглядай наш список новорічних фільмів для всієї родини із надзвичайно святковим настроєм та обирай собі на вечір щось до душі.

Найкращі новорічні фільми

Хлопчик на ім’я Різдво

Санта-Клаус — сивоволосий дідусь? Ось тут ми й не вгадали.

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Історія фільму розгортається навколо ще зовсім юного Ніколаса, який відправляється на пошуки батька, а знаходить промінь надії у чарівному ельфійському краї.

Секс і нічого особистого

У кожного свої традиції на новорічні свята: комусь застілля із величезною сім’єю, а комусь — більш інтимна атмосфера.

Звичайний парубок мріяв на Новий рік лише отримати у відповідь на своє освідчення заповітне “так” від коханої. Натомість вирушив на свята пізнавати основи секс-освіти за кордоном.

Невловимий аромат кохання

Тобі доводилося хоч раз бувати на жахливому побаченні? Можливо, воно було з людиною із застосунку для знайомств? Наша героїня все ж таки вирішує дати шанс технологіям у пошуках свого єдиного.

І коли щастя здавалося можливим, реальність знову нагадала про себе. Виявилось, що за зображенням, здавалося б, ідеального чоловіка ховався зовсім інший.

Замок на Різдво

Як же хочеться на свята повернутись у ті теплі почуття з минулого. Головна героїня на ім’я Софі не лише хоче поностальгувати, але й сховатись від обурення своїх фанатів після видання нової книги.

Жінка тікає від проблем до шотландського замку, який колись давно описав її дідусь. Проте чи знайде вона своє щастя у спогадах минулого? Дізнаєшся в цьому різдвяному фільмі.

Пара на свята

Перелічити важко, скільки разів нас запитували на застіллях: “Ну що, коли вже заміж/одружишся?” І як би було чудово, якби поряд була людина, з якою можна провести свята.

Так само подумали головні герої фільму та домовилися разом відвідувати усі заходи, де буде просто необхідна підтримка. “Жодних почуттів”, — так думали лише ці двоє, а життя вирішило інакше.

Ніч перед похміллям

Часом найріднішими людьми у світі можуть стати і друзі, з якими хочеться розділити радість святкування. Троє чоловіків започаткували чудову традицію, яка жила довгих 14 років.

Проте все змінюється, і доросле життя вносить свої корективи. Чи вдасться зберегти не лише спільне святкування, але й дружбу?

Хто в домі тато 2

Часом буває, що у сім’ї хтось може посваритися. Проте щоб четверо різних тат перед Новим роком вирішили довести, хто у домі головний — небаченого масштабу битва титанів.

Усі баталії бойовиків не зможуть перевершити такого протистояння, особливо з хвилинною музичною паузою від колишнього реслера Джона Сіни.

Клаус

Писали листи до бороданя в червоному костюмі? А чи могли ви уявити, що один в минулому егоїстичний парубок вигадав таку традицію?

Щоправда, спочатку для власної користі. Але чиє серце не розтопить чарівний Клаус та дитячі мрійливі листи?

На місці принцеси

Пам’ятаєте, як Сердючка співала, що навіть якщо вам трохи за 30, є надія вийти заміж за принца? А якщо буде нагода самій стати принцесою без усіляких складнощів з одруженням?

Одна дівчина працює шеф-поваром, інша — справжня герцогиня. Проте пов’язує їх дивовижна схожість, якою вони вирішують скористатися.

Різдвяні хроніки

Скажіть чесно, ви мріяли побачити Санта-Клауса на власні очі?

Тедді і Кейт, залишившись одні вдома, не зустрічають крадіїв-невдах, як усім відомий Кевін. Їм значно більше пощастило зустріти того самого Санту і навіть побувати у його санчатах. Проте це обернулося загрозою зірвати Різдво.

А ще, щоб святкова атмосфера побувала у кожній домівці, Вікна-новини зібрали добірку новорічних пісень, які точно будуть тобі до смаку! Слухай сам(-а), ділися з друзями та вір у нашу перемогу.