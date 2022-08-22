Музика нашої незалежності: 31 рік найкращих українських пісень

Пісня супроводжує українців упродовж цілого життя. З піснею українські козаки ходили в бій, а наші солдати нині боронять Україну. Пісні неабияк впливають на настрій. Вони закладаються в нашій голові так сильно, що інколи ми не можемо позбутися нав’язливої мелодії та наспівуємо її повсякчас.
Українські пісні — про кохання, відданість, життя, біль. Зараз через свою творчість артисти розповідають про нашу війну, про те, як нам складно та як болить ця рана кожному українцю.
Інколи за відносно жвавою та веселою мелодією треба розчути та зрозуміти глибокі слова. Ми підібрали для тебе пісні української незалежності, які були найпопулярніші кожного року. Впевнені, що тут ти побачиш чимало знайомих виконавців.
Однією з найпопулярніших пісень першого року незалежності стала Українська ламбада від виконавиці Ірчик зі Львова. Вона здобула свою шалену популярність після фестивалю Червона рута – 91.
У цей час кар’єра Ірини Білик стрімко розвивається. За кілька років її назвуть українською Мадонною. 1992 року пісня Божевільна підкорила багатьох українців.
Фестиваль Червона рута відкрив багато молодих талантів. Одним із них виявилася Віка Врадій. Дівчина завжди сама писала тексти та довго була “сестричкою” для Братів Гадюкіних. Та з часом вона почала будувати самостійну кар’єру. У 1993 році записала альбом та поїхала в тур до США, там і залишилася.
Ця пісня підкорила серця чи не всіх українок. Досі її можна почути у родинних колах і не тільки. Віктор Павлік був солістом гурту та заспівав ці ліричні рядки. Композиція зробила колектив Анна Марія найкращим поп-гуртом України на той час.
Ще одна пісня, про яку ніяк не можна не згадати, адже її знають і до сьогодні. Жителі одного українського міста дуже полюбили цю композицію.
Хто не куштував у доброму товаристві вино під цю пісню, виконану під гітару? Якщо ні, то спробуй. Ця композиція підкорила українців, попри те, що її можна назвати доволі сумною.
Знову Ірина Білик має успіх. Легка мелодія та слова швидко запам’ятовуються й поширюються серед людей.
Прийде весна! Ніби так просто й нічого надприродного. Весна приходить щороку. Але весна завжди приносить надію, життя та радість. Тому ця композиція зі жвавою мелодією не змогла залишити українців байдужими.
Гурт Океан Ельзи існує протягом майже усієї незалежності України. Він неодноразово вражав світ своїми хітами. В них багато людей бачать себе, свої думки та почуття. Тож Там, де нас нема відразу стала хітом.
У цей час Наталя Могилевська розвиває свою кар’єру співачки. Її пісня Місяць припадає до душі українцям та стає піснею року.
Гурт випускає свій дебютний альбом і відразу стає популярним. Впусти мене настільки сильно сподобалася українським меломанам, що гурт визнали Відкриттям року.
Гурт знову підкорює музичні чарти та випускає пісню, яка полюбилася українцям. Люди починають підбирати акорди та співати її під гітару у компаніях.
Українці, напевно, знають усі пісні цієї української артистки. Вони звучали чи не на кожному українському застіллі, від весілля до дня народження. Тож ми танцювали “гоп, чіда, гоп” та весело співали.
Софія Ротару була популярною артисткою ще до проголошення незалежності України. Її репертуар налічує кількасот пісень різними мовами. Але для українців Одна калина стала справжньою сімейною композицією.
Також цього року виходить ще одна знакова для українців пісня, яку тисячі людей співають і до сьогодні.
Саме з цією піснею Україна вперше здобула перемогу на пісенному конкурсі Євробачення у 2004 році. Під Русланині Дикі танці запалювала уся Європа.
Ліричний трек тернопільської групи підкорив українців. Ця пісня звучала на 25 радіостанціях країни.
Цей рік був плідним на ліричні пісні про кохання. Тому хочемо виділити цілих три композиції.
Цією піснею неодноразово зізнавалися у коханні, освідчувалися та ставили перший танець молодят на весіллі. Усі кохані лебідки розчулювалися та плакали від проявленої ніжності. Ця композиція влучила у саме серденько українців та миттєво стала хітом.
У пісні описується знайома кожному історія про те, як людина закохується. Цей процес відбувається всього за кілька хвилин, а ти вже розумієш, що ти “загубився, влюбився та пропав”.
Пісня про історію кохання, у якій, на жаль, не було happy end. Про те, як зародилася любов між людьми, увагу до маленьких деталей та справжні щирі почуття.
Хоча ця пісня російською мовою, але її не можна не згадати. За короткий проміжок часу вона стала відомою в багатьох країнах, адже історія болючого кохання знайома кожному. Слова швидко засіли в головах людей. Ця пісня навіть через понад десять років не втрачає своєї популярності. А 2012-го року Вахтерам була заявлена в номінації Найкраща пісня за 20 років на премії YUNA.
Палений вогнями український гурт Антитіла підкорює українців своїм енергійним треком. Кліп на цю пісню став дебютним відео гурту. Воно стрімко увірвалося в телеефіри провідних українських музичних каналів, отримавши схвальні відгуки від тисяч відданих шанувальників. За два тижні ротації кліп очолював хіт-парад країни.
Знову лірична пісня від гурту Бумбокс, яка чіпляє кожного українця. Адже колективу вдалося зробити так, що у пісні кожен може впізнати себе. Ми всі час від часу переживаємо самотність, не можемо порозумітися з іншими та перебуваємо у стані розпачу та смутку.
Популярна українська співачка випускає ліричну пісню про кохання українською мовою. Композицію часто можна почути на радіо, вона посідає перші сходинки хіт-парадів.
За життя Андрія Кузьменка, більш відомого, як Кузьма Скрябін чи просто Кузьма, гурт випустив багато знакових пісень. Вони досі мають відголос у душах українців. Однією з них була Місця щасливих людей, в якій розповідається про спогади з різних міст. Чи дійсно то були місця щасливих людей?
У 2011 році в Україні був створений англомовний рок-гурт. Уже наступного року він підкорює вітчизняні хіт-паради з композицією Make Up. А 2013-го року кліп на цю пісню стає найкращим на премії YUNA.
“Коли настане день, закінчиться війна…” Зараз ці слова є як ніколи актуальними, адже в день після нашої перемоги рідні наших захисників зможуть нарешті їх обійняти. На превеликий жаль, не всіх…
Пісня стала дуже популярною в багатьох країнах світу. Вона має безліч реміксів і довго очолювала хіт-паради радіостанцій.
Пісню представили напередодні річниці Революції гідності. Вона стала композицією до фільму Зима, що нас змінила. Пісня болюча для українців, але вона розповідає про нашу історію.
Незвичний стиль музики виконавиці припав людям до душі. Композиція очолила чарти, а на премії YUNA Onuka стала Відкриттям року.
Пісня про депортацію кримських татар розчулила не тільки українців, а й всю Європу. Джамала перемогла з цією композицією на Євробаченні-2016 та принесла пісенний конкурс в Україну. Зараз слова з пісні дуже перегукуються з подіями сьогодення та набули нового сенсу для українців.
Композиція довго перебувала на верхівці чартів та хіт-парадів. А кліп на цю пісню вийшов дуже символічним. За сюжетом, герой кліпу — радянський океанолог Слава Курилов — кидається у воду з борту круїзного лайнера і за три дні долає 100 км уплав, щоб звільниться від тоталітарного радянського режиму. У кліпі гурту його втілив багаторазовий чемпіон світу та Європи з плавання Олег Лісогор.
Текст відгукнувся багатьом українським жінкам, а мелодія легко запам’ятовувалася та лишалася в голові. Вона захопила не тільки Україну, а й світ. Згодом навіть з’явилася англомовна версія пісні.
Ця лірична композиція, у якій йдеться про сильних жінок, є саундтреком до фільму Віддана. Сама Тіна Кароль назвала пісню жіночим маніфестом та мантрою про силу сестринства.
Цього ж року Танок на майдані Конґо випустив ще одну пісню, яку має послухати кожен українець, щоб освіжити свою пам’ять. Історія України за 5 хвилин просто “підірвала” мережу анімаційним кліпом. А школярі жартома казали, що вона допомагала їм готуватися до екзамену з історії.
Цей неочікуваний дует відразу сподобався українцям. Кобра посідала верхні сходинки хіт-парадів та звучала чи не на всіх радіостанціях. А солістка гурту The Hardkiss порівняла образ кобри з коханням. Адже кобра небезпечна, але від неї та її краси людині важко відвести погляд. Так само і з коханням: людина втрачає контроль та стає вразливою.
Гурт Go_A сподобався українців своїм народним звучанням. А пісня SHUM, хоч і не принесла перемогу на Євробаченні-2021, але точно не залишила європейців байдужими. Україна знову нагадала про себе як про талановиту країну.
Kalush Orchestra — Stefania
Одна з найголовніших пісень 2022 року. Вона принесла перемогу на пісенному конкурсі Євробачення та підкорила серця людей. За запальною танцювальною мелодією приховується глибокий сенс про зв’язок поколінь, повагу до батьків та материнську любов.
Музика надихає українців. Слухаючи українське, розуміємо — перемога за нами. Раніше ми розповідали про українські пісні, випущені під час війни. Така підбірка підніме твій бойовий дух.
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