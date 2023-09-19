Шоу-біз

Поціновувачі кіномистецтва уже напоготові! Коли відбудеться Оскар-2024 — усе про церемонію

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 19 Вересня 2023, 20:00
Оскар-2024: коли та де дивитися церемонію вручення кінопремії
Фото: Getty Images

Більше новин
Вибухи у Куп’янську сьогодні 19 вересня 2023: що відомо
Керованою авіабомбою вбили трьох людей: що відомо про вибухи у Куп’янську 19 вересня
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Чим замінити цигарки
Важко, але можливо! Чим замінити цигарки, аби остаточно кинути палити — зібрали поради МОЗ, ВООЗ та експертів
Відключення світла
Відключення світла можуть бути по 8-10 годин. Які прогнози на зиму зробив голова Інституту енергетичних стратегій
Дивитись більше

Матеріали по темі

оскар 2024
Обрали номінанта! Який фільм поїде на кінопремію Оскар 2024 від України
Мстислав Чернов
Страшний сон, від якого ми досі не можемо прокинутись…Відеограф Мстислав Чернов про свої 20 днів у Маріуполі
Актор Тарас Цимбалюк розповів, що думає про негативні коментарі
Інколи можу взяти близько до серця! Актор Тарас Цимбалюк розповів, що думає про коментаторів у соцмережах
Найочікуваніші серіали вересня 2023: добірка цікавих новинок
Довгоочікувані фінали та зародження історій. Добірка нових серіалів, що вийдуть у вересні 2023

Відео
0:08:31
Відключення світла

Відключення світла можуть бути по 8-10 годин. Які прогнози на зиму зробив голова Інституту енергетичних стратегій
0:06:42
Юрій Ігнат про шахеди
Мобільні вогневі групи на сьогодні — це вимушений крок. Юрій Ігнат про атаку дронів на Україну
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:02:35
заняття з йоги
Незламні тренування! У Краматорську, за 30 кілометрів від фронту, проводять заняття з йоги
0:05:00
Володимир Сковородка встановив рекорд у День рятівника
Пробіг марафон у повному споряджені та зібрав кошти для колег: історія вогнеборця Володимира Сковородки
0:08:17
тонкощі роботи снайпером
Як працює український снайпер: специфіка роботи та хто забезпечує зброєю
Карта бойових дій в Україні сьогодні 19.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 19 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:08:20
Урожайне
Залишилося лише двоє тих, хто дочекався приходу ЗСУ. Як нині живе Урожайне під постійним вогнем росіян
0:03:43
Машина Укрпошти
Щоб усі могли отримати листи та пенсію: на Миколаївщині Укрпошта працює на колесах
0:03:09
зеленський
Багатонадійні візити до партнерів. Володимир Зеленський вирушив до США з робочим візитом
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь