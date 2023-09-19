Поціновувачі кіномистецтва уже напоготові! Коли відбудеться Оскар-2024 — усе про церемонію

Країни світу, що змагатимуться за Оскар, починають оголошувати фільми, які поїдуть їх представляти. Україна також зробила свій вибір — на користь стрічки 20 днів у Маріуполі Мстислава Чернова.

Тепер глядачів та поціновувачів мистецтва цікавить, коли ж відбудеться Оскар 2024? Читай детальніше в нашому матеріалі.

Оскар-2024: коли та де дивитися церемонію вручення кінопремії

Церемонія вручення Оскару — не нова. У 2024 році відбудеться уже 96-та церемонія вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв та наук, на якій відзначать фільми за якість, режисерську чи акторську роботу, костюми, сценарії, музику тощо.

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Дата проведення наступної церемонії Оскар — 10 березня 2024 року. Захід відбудеться у театрі Долбі у Голлівуді, що в Лос-Анджелесі. Подивитися Оскар можна буде у прямому ефірі каналу ABC. Хто транслюватиме церемонію в Україні — поки невідомо.

Номінантів на конкурс оголосять 23 січня 2024 року.

Фільми, що були випущені у 2023 році та номінуються на нагороду Найкращий фільм, повинні відповідати низці нових стандартів, серед них такі:

представлення на екрані теми та оповідання;

творче лідерство та проектна команда;

доступ до промисловості та можливостей;

розвиток аудиторії.

Нові стандарти покликані надавати ширші можливості для людей, які мають проблеми з працевлаштуванням, мають захворювання, а також йдеться про однакове представлення усіх расових груп, статей та гендерів.

Кінопремію Оскар заснували у 1929 році. Її вручають діячам кіномистецтва. Премія щороку розвиває індустрію, тому сотні режисерів прагнуть, аби їхній фільм потрапив на Оскар.

Походження самої назви Оскар — невідоме. Існує багато теорій, хто і для чого його вигадав. Але премія стала називатися так від шостої церемонії вручення нагород.

Статуетку, яку отримують переможці, створив скульптор Джордж Стенлі. А дизайн вигадав художник-постановник кінокомпанії Metro-Goldwyn-Mayer Седрік Гіббонс. Це лицар, що стоїть на кінострічці з двосічним мечем у руках.

Нині статуетка важить близько 3,5 кг, має 33,5 см у висоту та виготовляється зі сплаву британію. Її покривають золотом.

Раніше ми розповідали про інший конкурс — Міс Україна 2023. Читай, який скандал там стався.

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