Бум нової української музики: пісні, що випустили під час війни і які надихають на перемогу

24 лютого вся Україна прокинулася від вибухів. Російські війська вдерлись у нашу країну і почали безжалісно вбивати український народ.

ЗСУ цілодобово відбивають ворога з наших територій. Кожна людина нині робить свій вклад у перемогу. Хтось лікує поранених, хтось возить гуманітарну допомогу в гарячі точки, хтось просто щодня ходить на роботу, а хтось створює музику.

За час повномасштабного вторгнення військ РФ українські виконавці випустили десятки хітів. Ми підібрали для тебе найпопулярніші пісні, що підіймають дух та надихають на перемогу.

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Макс Барських — Буде весна

Одним із перших свій хіт, що став гімном цієї весни, Буде весна випустив Макс Барських. У рядках він описує, що відчував кожен з нас у перші тижні війни. Українці стоятимуть до кінця.

Ночі без сну, нам не холодно.

Чекає сім’я на околицях,

Разом ми всі переможемо,

Це наша рідна земля.

Хай буде весна,

Поки ми стоїмо до кінця,

І нас не зламає війна,

Наша віра єднає серця,

Україна навіки жива.

Україна — це наша земля.

Україна єднає серця.

Настя Каменських — Я — Україна

Загояться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш ти квітучою, і знов я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна, — співає у своїй пісні Настя Каменських.

Співачка розповідає, що Україна обов’язково переможе в цій кривавій війні та відбудує всі міста й села, які знищила російська армія. А в цих рядках вона вшановує пам’ять воїнів, що віддали свої життя за Україну.

Ви, голови поклавши,

Відправились у сни.

Колись назвуть Героями вас.

Ви — мої сини.

І зацвіте калина, мов кров червоний мак,

Згадає Батьківщина, яким ти був, козак.

MamaRika — Сину

Співачка MamaRika написала пісню Сину та присвятила її дітям, що постраждали від бойових дій, і тим, хто загинув. Сама вона молода мама і теж пережила жахіття, намагаючись врятувати свою дитину.

Пісня Сину — це крик душі кожної української матері, яка захищає свою дитину від війни. Материнська любов найсильніша, саме тому кожна мама, не роздумуючи, готова стати під кулі, щоб захистити своє дитя від біди.

Так написала співачка під публікацією кліпу у YouTube.

Обійматиму тебе, мій сину.

Я заради тебе крила скину,

Я заради тебе гори здвину,

І я буду в твому серці постійно.

Melovin — Не зволікай

Спину тримай, коли боляче стріляють ті, хто зовсім не з нами, а гадають, що все знають, — співає у своїй пісні Melovin.

Нині він гастролює Україною та влаштовує благодійні концерти, а зібрані гроші передає на ЗСУ.

TVORCHI — Боремося

Про те, що українська армія переможе, співає і гурт TVORCHI. Пісня називається Боремося.

Боремося та усіх поборемо.

Летять кулі, а ми міцно стоїмо.

Боремося, розділилися світи,

За свободу поєднались голоси.

KOZAK SYSTEM — Азов-сталь

KOZAK SYSTEM випустили хіт під назвою Азов-сталь.

Моє серце — сталь!

Моя кров — Азов!

Не плач, моя люба!

Воскреснемо знов! — співають музиканти.

Антитіла та Ед Ширан — 2 step

Про те, що війна назавжди змінила нас, українців, ідеться в рядках 2 step, яку Антитіла записали із британським виконавцем Едом Шираном.

Мила, обіцяю, коли все мине,

Я танцюватиму з тобою so slow

І цілуватиму тебе, де любов знов і знов,

Чекай мене, коли все це мине!

Війна обов’язково мине. Перемога не за горами. Усі ці неймовірні пісні, що передають почуття українців, надихають не опускати руки та вселяють віру в мирне майбутнє. Бережи себе та слухай українську музику.

Доки у країні звучить українська музика — ми непереможні. Це споконвіку частина нашої сили й волі. Слухай плейліст під час війни від Олени Зеленської.

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