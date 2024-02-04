Пісні учасників нацвідбору на Євробачення-2024 та порядок виступів

Щороку Україна обирає представника від нашої країни на головний пісенний конкурс Європи — Євробачення.

Для цього проводять національний відбір на Євробачення, під час якого українці разом з професійним журі можуть вибрати, хто з виконавців представлятиме Україну.

Тож у матеріалі на тебе чекають усі учасники нацвідбору на Євробачення у порядку своїх виступів. Також ми додаємо плеєри на усі пісні цьогорічного шоу.

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Усі учасники нацвідбору на Євробачення 2024

Під час національного відбору на Євробачення 2024 пісні лунатимуть у різних жанрах та на різний смак. Українська аудиторія та авторитетне журі мають обрати найкращу кандидатуру від нашої країни. Далі публікуємо виконавців та їх пісні у порядку, в якому вони виступатимуть на шоу сьогодні.

YAKTAK — Lalala

INGRET — Keeper

NAZVA — Slavic English

ANKA — Палала

Drevo — Endless Chain

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

MÉLOVIN — DREAMER

SKYLERR — Time Is Running Out

Ziferblat — Place I Call Home

YAGODY — Tsunamia

NAHABA — GLASSS

Що ж, нехай представляє Україну на Євробаченні 2024 найдостойніший серед одинадцяти учасників цьогорічного нацвідбору.

Нагадаємо, Україна не виграла Євробачення-2023, але наші представники гідно виступили. Раніше ми розповідали, яке місце зайняла Україна на Євробаченні-2023.

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