Шоу-біз

Скільки коштує проголосувати на Євробаченні-2025 в Україні та що потрібно знати

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 13 Травня 2025, 20:50
Скільки коштує проголосувати на Євробаченні-2025
Фото Unsplash
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Скільки коштує проголосувати на Євробаченні-2025 в Україні та що потрібно знати
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