Скільки коштує проголосувати на Євробаченні-2025 в Україні та що потрібно знати

Підтримати улюблену пісню на Євробаченні — надзвичайно важливо для шанувальників конкурсу. Проте з кожним роком організатори прагнуть не стояти на місці та розвиватись, а тому впроваджують нові правила. А звідси у єврофанів з’являється і питання, скільки коштує проголосувати на Євробаченні-2025. Тому розповідаємо далі, які тарифи в Україні.

Скільки коштує проголосувати на Євробаченні-2025 та які правила

Насамперед важливо пригадати нові правила голосування за своїх фаворитів на пісенному конкурсі. Адже цьогоріч існують деякі нововведення.

Перша зміна стосується того, коли можна починати голосувати. А віддати голос цьогоріч можна вже до виходу на сцену першого учасника. Це має дати змогу більшій кількості глядачів обрати, хто ж буде переможцем чи переможницею Євробачення-2025. Коли ж лінії голосування закриють, а результати підрахують, тріумфаторів конкурсу визначать сумою оцінок від глядачів та журі.

Незмінним лишається заборона віддавати голос за представника чи представницю своєї країни.

Скільки ж коштує проголосувати на Євробаченні-2025? Ми маємо для тебе відповідь на це питання.

Ціна одного SMS для українських глядачів, які перебувають на території нашої держави, буде коштувати 8,50 гривні.

Як проголосувати у фіналі Євробачення-2025

Для того, щоб проголосувати за пісню, яка найбільше сподобається, можна надіслати SMS на номер 7576, у тексті якого необхідно буде вказати порядковий номер учасника фіналу — від 1 до 26.

Таких повідомлень з одного учасника чи учасницю можна надіслати до 20 разів.

Проте існує ще кілька варіантів, щоб обрати, хто ж переможе на пісенному конкурсі цьогоріч. Для цього також можна віддати свій голос на офіційному сайті Євробачення чи скористатися застосунком Eurovision Song Contest для Android або iOS.

Думаєш, за кого проголосувати? Тоді читай, хто зараз серед фаворитів Євробачення-2025.

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