$7 млн за 30 секунд: чим вразила реклама брендів на Суперкубку цьогоріч

Цьогоріч фінальна гра Чемпіонату футбольної ліги США (NFL), відома як SuperBowl, відбулась 11 лютого на стадіоні Allegiant Stadium у Лас-Вегасі. За статистикою, понад половина глядачів Суперкубка дивиться його виключно через рекламні ролики, оскільки в цей день показують все найкраще.



Хедлайнером шоу під час перерви в грі (Halftime show) цього року став американський R&B і хіп-хоп-виконавець Usher.



Група Havas Village Ukraine зібрала яскраві кампанії брендів, які привернули увагу під час головної спортивної події року. Про них розповідаємо нижче.

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CeraVe

Для свого дебюту на Суперкубку CeraVe розірвав маркетингові правила. Випадково бренд має схожу назву з тихим дивакуватим актором Майклом Сера. Тож CeraVe та агенція Ogilvy вирішили розіграти людей, створивши ілюзію, що Сера є засновником CeraVe.

Актор повністю увійшов у роль, виконуючи химерні публічні трюки, і за допомогою інфлюенсерів підживлював чутки за кілька тижнів до Суперкубку. На той час, коли правда була розкрита в рекламному ролику CeraVe (бренд був розроблений разом з дерматологами, а не з актором) — кампанія вже набула популярності далеко за межами гри.

Dunkin’



Бен Аффлек, схоже, насолоджується життям. “Більше жодного сумного Аффлека”, — додає до свого резюме поп-зірка, зриває сесію запису дружини Дженніфер Лопес і повертається до свого бостонського акценту. Він пережовує декорації, принижує свого кращого друга та анонсує нові яскраві речі та напої від Dunkin’.

Його повернення на Суперкубок, з Меттом Деймоном і Томом Брейді як неохочими співучасниками змови, відбувається після реклами, яка вийшла під час церемонії вручення Греммі, започаткувавши концепцію Аффлека-репера і просуваючи його з Деймоном та агентство Artists Equity. Концепція настільки ж навмисно безглузда, як і звучить. І, найімовірніше, глядачі ще не бачили останнього моторошного альтер-его Аффлека.

Kawasaki

Для своєї першої реклами у Великій грі Kawasaki влучила в багату культурну вену. Оскільки мюллети повернулися до покоління зумерів, чому б не зробити всім і кожному зачіску, яку колись висміювали?

За допомогою цифрових ефектів вокаліст Stone Cold Стів Остін, ведмідь грізлі, лисий орел та інші отримали фолікулярний макіяж. Окрім кумедних жартів, бренд втілив концепцію в ідеальну артикуляцію повідомлення про продукт. Кожен, хто подивився ролик, тепер знає, що позашляховик Ridge — це мюллет транспорту: спереду бізнес, ззаду — вечірка. Очікується, що постпандемічний сплеск продажів отримає ще один поштовх.

State Farm

Арнольд Шварценеггер може робити героїчні вчинки, як-от рятувати цуценят і вагітних жінок у ролі агента Стейт Фарм з фальшивого бойовика.

Але йому потрібна невелика допомога з діалогами, адже люди все ще не припиняють глузувати з австрійського акценту Термінатора. Сюжет обертається навколо його неправильної вимови, що доводить жарт до смішних крайнощів, з легкої руки Денні ДеВіто.

Verizon

Бейонсе — одна з найвідоміших виконавиць на планеті, і їй є що сказати. Два слова. Нова. Музика.

Як і передбачалося, натовп шаленів. У 60-секундній рекламі від Ogilvy для Verizon жінка, яка може поставити інтернет на коліна, дізналася, що не може зламати 5G, як би вона не намагалася.

Тактика охоплювала позування в рожевому одязі Барбі, представлення розкішного робота, на ім’я Beyonc-AI, керування лимонадним кіоском з відсилкою до альбому зірки Lemonade і спів у відкритому космосі.

Можливо, саме несподіваний анонс нового альбому справив найбільший вплив на аудиторію, проте факт лишається фактом — Verizon все ще має право хвалитися тим, що приземлив Бей.

Uber Eats

Величезна кількість знаменитостей за одну хвилину? Звісно, це могло б настільки вплинути на глядачів, що й слова в рекламі були б зайві. Проте гумор, який об’єднав усі з коротких сцен — підсилює ефект і змушує додивитись усе до кінця. А після — довгий час обговорювати між собою.

Адже Рейчел не впізнала Роса, а Вікторію Бекхем знову змусив її чоловік говорити щиру правду. І як таке пропустити, а потім відмовитись від усіх можливих доставок від Uber Eats?

Google Pixel

Ти майже нічого не бачиш на екрані. Однак у цьому стані тобі не буде самотньо. Адже герой реклами теж нічого не бачить, а ти дивишся на цей світ протягом хвилин його очима.

Проте нова технологія, яку намагається презентувати Google Pixel, дозволить побачити не лише проблиски надії, але й найважливіші моменти життя. Адже Guided Frame на Pixel 8 використовує штучний інтелект, щоб полегшити людям зі сліпотою або слабким зором фотографувати та ділитися повсякденним життям.

У США рекламні паузи під час Супербоула є національною розвагою, а також вітриною для демонстрації можливостей та поширення традиційної телевізійної реклами. Для наших креативників — нова цінна порція натхнення. Цінна в усіх сенсах. За даними Financial Times, бренди заплатили близько $7 млн за 30 секунд реклами під час Супербоула, що приблизно на десять відсотків більше, ніж минулоріч.

Раніше ми також розповідали, чим скінчився Суперкубок та хто став переможцем фінального матчу НФЛ.

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