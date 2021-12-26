Шоу-біз

Святкова підбірка кіно: що тобі подивитись на вихідних. Ні, ми не додавали Сам удома

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Грудня 2021, 18:00
Святкова підбірка кіно: що тобі подивитись на вихідних. Ні, ми не додавали Сам удома

Більше новин
Протипожежна безпека
Як відсвяткувати новорічні свята без пожежі
Що робити, якщо провалився під лід: правила поведінки на льоду
Лід – не ігровий майданчик. Як уникнути лиха і що робити, якщо провалився у водойму
Зігрівання
Як не замерзнути у лютий холод і вберегтися від переохолодження
Артем Фесько Україна має талант
Переможець Україна має талант – Артем Фесько. Розказуємо його історію, виступ та емоції після шоу
Дивитись більше

Матеріали по темі

Протипожежна безпека
Як відсвяткувати новорічні свята без пожежі
Атракціон у Ріо-де-Жанейро
Екстремальне плавання Санта-Клаусів з акулами: атракціон у Ріо-де-Жанейро
Святкова підбірка кіно: що тобі подивитись на вихідних. Ні, ми не додавали Сам удома
Слідуй за білим кроликом: Давай перевіримо, на якому ти рівні Матриці?
Подарунки дітям на Новий рік
Кольорове полум’я та майстерня з приготування піци — що подарувати дитині на новорічні свята

Відео
0:03:13
Протипожежна безпека

Як відсвяткувати новорічні свята без пожежі
0:04:35
Зігрівання
Як не замерзнути у лютий холод і вберегтися від переохолодження
0:00:28
Атракціон у Ріо-де-Жанейро
Екстремальне плавання Санта-Клаусів з акулами: атракціон у Ріо-де-Жанейро
0:03:05
Коронавірус
Різдво скасовується? Як Європа вводить карантинні обмеження через COVID
0:03:41
Дизель Шоу
Дизель Шоу подарували мільйон на серцеві імпланти дітям: як врятувати більше сердець
0:01:18
l'oreal
Успіхи та досягнення жінок у науці: премія L’oreal-UNESCO
0:34:43
Вікна 22:00
Вікна-новини. Випуск від 24.12.2021 (22:00)
0:01:09
Київстар
Добрі справи через СМС: як абоненти Київстар допомагають лікарням і дітям
0:03:38
Бійка в районній раді
Депутатський мордобій у Львові: чому почубилися у районній раді
0:04:00
Різдво
Дух Різдва: як власноруч створити прикраси та облаштувати домівку
Більше відео
Переможець Україна має талант – Артем Фесько. Розказуємо його історію, виступ та емоції після шоу
Читати далі
Переможець Україна має талант – Артем Фесько. Розказуємо його історію, виступ та емоції після шоу