Святкова підбірка кіно: що тобі подивитись на вихідних. Ні, ми не додавали Сам удома

Яскраві вогники увімкнули, всі пісні Abba переслухали, засипали борошном підлогу під час приготування штоллена і навіть домашнього улюбленця вже переодягнули в різнобарвний светрик. “А що ж дивитися увечері?” – питання майже шекспірівського масштабу.

Переглядай наш список стрічок із надзвичайно святковим настроєм та обирай собі на вечір щось до душі.

Хлопчик на ім’я Різдво

Санта Клаус — сідоволосий дідусь? Ось тут ми і не відгадали.

Історія фільму розгортається навколо ще зовсім юного Ніколаса, який відправляється на пошуки батька, а знаходить промінь надії у чарівному ельфійському краї.

Секс і нічого особистого

У кожного свої традиції на новорічні свята: комусь застілля із величезною сім’єю, а комусь – більш інтимна обстановка.

Звичайний парубок мріяв на Новий рік лише отримати у відповідь на свою пропозицію заповітне “так” від коханої. Натомість відправився на свята пізнавати основи секс-освіти за кордоном.

Невловимий аромат кохання

Вам доводилось хоч раз побувати на жахливому побаченні? Можливо, воно було з людиною із додатка для знайомств? Наша героїня все ж таки вирішує дати шанс технологіям у пошуках свого єдиного.

І коли щастя здавалось можливим, реальність знову нагадала про себе. Виявилось, що за зображенням здавалося б ідеального чоловіка ховався зовсім інший.

Замок на Різдво

Як же хочеться на свята повернутись у ті теплі почуття з минулого. Головна героїня на ім’я Софі не лише хоче поностальгувати, але й сховатись від обурення своїх фанатів після випуску нової книги.

Жінка тікає від проблем до шотландського замку, який колись давно описав її дідусь. Проте чи знайде вона своє щастя у спогадах минулого?

Пара на свята

Перелічити важко скільки разів нас запитували на застіллях: “Ну що коли вже заміж/одружишся?” І як би було чудово, аби було поряд людина, з якою можна провести свята.

Так само подумали головні герої фільму та домовились відвідувати усі заходи, де буде просто необхідна підтримка. “Жодних почуттів”, – так думали лише ці двоє, життя вирішило інакше.

Ніч перед похміллям

Часом найріднішими людьми у світі можуть стати і друзі, з якими хочеться розділити радість святкування. Троє чоловіків започаткували чудову традицію, яка жила довгих 14 років.

Проте все змінюється і доросле життя вносить свої корективи. Чи вдасться зберегти не лише спільне святкування, але й дружбу?

Хто в домі тато 2

Часом буває, що у сім’ї хтось може посваритись. Проте щоб чотири різних тата перед Новим роком вирішили довести, хто у домі головний – небаченого масштабу битва титанів.

Усі баталії бойовиків не зможуть перевершити такого протистояння, особливо з хвилинною музичною паузою від колишнього реслера Джона Сіни.

Клаус

Писали листи до бороданя в червоному костюмі? А чи могли ви уявити, що один в минулому егоїстичний парубок вигадав таку традицію?

Правда спочатку для власної користі. Але чиє серце не розтоплять чарівний Клаус та дитячі мрійливі листи?

На місці принцеси

Пам’ятаєте, як Сердючка співала, що навіть якщо вам трохи за 30, є надія вийти заміж за принца. А якщо буде нагода самій стати принцесою без усіляких складнощів із одруженням?

Одна дівчина працює шеф-поваром, інша – справжня герцогиня. Проте пов’язує їх дивовижна схожість, якою вони вирішують скористатись.

Різдвяні хроніки

Скажіть чесно, ви мріяли побачити Санта Клауса на власні очі?

Тедді і Кейт, залишившись одні вдома, не зустрічають крадіїв-невдах, як усім відомий Кевін. Їм значно більше пощастило зустріти того самого Санту і навіть побувати у його санчатах. Проте це обернулось загрозою зірвати Різдво.

Однак якщо тобі все ж таки тяжко обрати і ти почуваєшся як Нео між червоною та синьою пігулкою, то варто глянути нашу рецензію на Матриця: Воскресіння – нову частину відомої всім історії з Кіану Рівзом.