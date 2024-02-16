Teresa & Maria, але польською! Дует Lunaria зробив кавер на пісню, що представить Україну на Євробаченні 2024

Пісня Jerry Heil та Alyona Alyona, з якою артистки представлять Україну на Євробаченні, вже давно сподобалася іноземцям. У соціальних мережах можна побачити сотні оглядів та тисячі коментарів. А дует Lunaria зробив переспів польською мовою пісні Teresa & Maria.

Teresa & Maria — кавер польською від Lunaria: слухати

Дует Lunaria складається з вокаліста Бориса Степаняна та гітариста Міхала Посєсека. Вони створили кавер на пісню Teresa & Maria польською мовою. Відео вже набрало понад 3 тис. лайків та 85 тис. переглядів.

Пісня Teresa & Maria польською. Тримаємо кулачки за дівчат! Бажаємо їм найкращого виступу на Євробаченні 2024, — написали музиканти в описі до відео.

— Після майже двох мільйонів програвань і тисяч запитів на повну версію на одній із платформ ми ділимося з вами нашим кавером на цю пісню!

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Така версія сподобалася і українцям, і полякам. У коментарях можна прочитати багато приємного та безліч слів підтримки. Чимало схвальних коментарів саме від українців.

Раніше ми розповідали про образи Jerry Heil & alyona alyona на Нацвідборі 2024.

Фото: скриншот з відео

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