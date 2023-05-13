Tvorchi показали своє Heart Of Steel! Як виступила Україна на фіналі Євробачення-2023

У 2023 році як країна переможниця минулого року Україна автоматично потрапила в фінал. На головній сцені Ліверпуля нас представив гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel.

На створення пісні гурт надихнули незламні та залізні бійці Азовсталі, які тримали оборону міста Маріуполь в нелюдських умовах. Тож як пройшов виступ і чим дивували TVORCHI на фіналі, читай і дивись у матеріалі.

TVORCHI на Євробаченні-2023: відео виступу

Для оформлення номера гурт обрав металево-жовті кольори, які символізують прапор України. Та це далеко не все, чим вражали TVORCHI. Слід відзначити символічну роботу з графікою, яку гурт втілив у життя.

Так, обличчя вокаліста Джеффрі Кенні перетворювалося на кіборга. В якийсь момент соліст повноцінно перетворився на металеву фігуру — це видовище вразило.

Також гурт показав відмінну роботу зі світлом й звуком. Графіка підлаштовувалися під електричні звуки клавіш. А своїми пластичними рухами танцю Джефрі просто заворожив.

Як фінальний акорд, сцену оповило закільцьоване полум’я й створило ефектне завершення номера.

Перед самим виступом TVORCHI читали про чергову атаку ворога на рідне місто гурту — Тернопіль, цим вони поділилися на своїй сторінці у соціальній мережі Instagam.

Та попри провокації ворога, представникам України все ж вдалося запалити сцену своїм виступом.

А подивитися, яке ж місце отримає гурт TVORCHI цього року ти можеш на прямій трансляції Євробачення-2023.