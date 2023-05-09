Завжди вміли вражати: хто та коли представляв Україну на Євробаченні з часів 2000-х

Україна завжди славилась своєю любов’ю до музики та незабутнім голосом свого народу, що у випробуваннях стає ще більш гучним та дзвінким. І цьогоріч, коли українці та британці разом проводять Євробачення, згадаємо, хто та коли представляв Україну на головному пісенному конкурсі.
Євробачення 2023 є однією з найочікуваніших подій для цілого світу. Тогорічна перемога України з гуртом Kalush Orchestra була очікуваною — тоді букмекери давали нам 62% на перемогу. Та цього року шанси теж непогані. Читай, які прогнози букмекерів на Євробачення-2023.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!