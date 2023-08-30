Нові члени родини Адамс та більше жахів? Чого очікувати від другого сезону Венздей та коли він вийде на екрани

Люди у багатьох країнах світу чекають на другий сезон Венздей. Серіал, який набув шаленої популярності у листопаді-грудні 2022 року, отримав продовження.

Ми розповімо, що відомо про другий сезон Венздей та коли його очікувати.

Венздей 2 сезон: дата виходу

Другий сезон популярного серіалу Венздей був анонсований ще 6 січня 2023 року. Зазвичай стримінгові платформи не затягують з виробництвом популярних проектів, тому не дивно, що Netflix так швидко оголосили про продовження історії.

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Але на вихід серіалу може впливати багато речей. Насамперед зайнятість акторів, адже після виходу Венздей виконавиця головної ролі Дженна Ортега стала дуже популярною та отримала пропозиції про ролі в інших фільмах.

Очікувалося, що другий сезон Венздей вийде наприкінці 2023 або у перші половині 2024 року. Але на ситуацію також вплинув страйк сценаристів, а згодом — страйк акторів у США.

Страйк сценаристів триває з травня 2023 року. Тож зараз достеменно невідомо, коли розпочнеться виробництво цього проекту.

Венздей 2 сезон: що відомо про сюжет

Коли анонсували другий сезон Венздей, обіцяли, що наближається більше тортур. Тобто, більше випробувань для головної героїні.

Розробники хочуть додати до серіалу більше елементів жахіть. Також хочуть ввести нових персонажів родини Адамс. Хантер Духан, який зіграв Тайлера, розповів, що хотів би побачити бабусю Адамс. Ми знаємо, що ця героїня весела та ексцентрична. Натомість Дженна Ортега казала, що хотіла б побачити кузена Ітта (родич родини Адамс, який повністю вкритий волоссям).

Крім цього, зазначається, що хочуть зробити акцент на стосунках Венздей та Мортіші. У першому сезоні ми бачимо, що стосунки матері й доньки складаються не найкращим чином.

Мортіша змогла прийняти свої екстрасенсорні здібності, тож цілком може допомогти Венздей з її видіннями.

Варто також придивитися до дворецького Ларча, адже на ньому нам акцентували в кінці сезону. Ймовірно, що якась частина сюжету крутитиметься навколо нього.

Також достеменно невідомо, чи загинула директорка школи Невермор. Адже ми точно не бачили її поховання, до того ж вона може втілюватися в подобу інших.

Коли вийшов серіал Венздей, усім сподобався стиль головної героїні, її образи намагалися відтворити у житті. Раніше ми розповідали про стиль Венздей та як його відтворити.

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