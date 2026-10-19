Стиль життя Шоу-біз

Victoria’s Secret Fashion Show 2026: цікаві моменти шоу та найефектніші образи

Марина Слизовська, редакторка сайту 19 Жовтня 2026, 19:00 2 хв.
victoria secret fashion show 2026
Фото Getty Images

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