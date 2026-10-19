Victoria’s Secret Fashion Show 2026: цікаві моменти шоу та найефектніші образи

У Лос-Анджелес після 19-річної перерви повернулося яскраве Victoria’s Secret Fashion Show, під час якого всесвітньовідомі янголи Victoria’s Secret показали нову колекцію білизни та домашнього одягу від американського бренду.

Розповідаємо, як пройшло шоу Вікторія Сікрет 2026 та показуємо найяскравіші образи моделей.

Victoria’s Secret Fashion Show 2026: чим був цікавий цей показ

Нове шоу Victoria’s Secret вчергове вразило глядачів своїм масштабом. Грандіозна подія модного світу повернулася у Каліфорнію, до Лос-Анджелеса. Востаннє це сонячне місто приймало янголів Victoria’s Secret ще у 2007 році.

Відкрила модний показ супермодель Белла Хадід. Це її вже четвертий вихід на шоу Вікторія Сікрет, який вона розпочала у ніжному квітковому ансамблі — зеленому бюстгальтері з бісером, салатовій мініспідниці та з класичними крилами.

Її другий образ суттєво відрізнявся, бо на зміну яскравій теплій палітрі прийшла холодна монохромність — Белла вийшла до глядачів у білосніжній білизні та напівпрозорій сорочці.

Не менш яскраво презентувала бренд і підприємиця та учасниця телешоу Сімейство Кардаш’ян Кайлі Дженнер. Інфлюенсерка дебютувала на показі у розкішному образі з історією — бюстгальтері Fantasy Bra. До Кайлі цей неймовірний бра вже показували на подіумі супермоделі Клаудія Шиффер, Алессандра Амбросіо, Адріана Ліма та Ельза Госк.

Цьогорічну модель бюстгальтеру розробив дизайнер ювелірних виробів Джейкоб Арабо з Jacob & Co. Як повідомляє Harpers Bazaar, бра вартістю в $50 млн повністю виготовлено з дорогоцінних металів та каміння, а також вкрите мерехтливими кристалами.

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На цьогорічному Victoria’s Secret Fashion Show вдруге з’явилася на подіумі бренду 29-річна модель Еббі Чемпіон, яка заміжня за актором Патріком Шварценеггером (серіал Білий лотос, 3 сезон) — сином Арнольда Шварценеггера. Цьогоріч Еббі пройшлася подіумом у чорній білизні, поверх якої вона вдягнула прозорий золотистий топ.

Не менш ефектним став вихід угорської моделі Барбари Палвін, яка повернулася на подіум через шість тижнів після народження доньки. Молода мама спочатку вийшла у рожевій напівпрозорій сорочці, а потім — у блискучо-сніжному корсеті із витонченими крилами.

У нашому матеріалі зібрали для тебе одні із найяскравіших образів Victoria’s Secret Fashion Show 2026, які цього року показали на подіумі всесвітньовідомі янголи Вікторія Сікрет та нові обличчя бренду.

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