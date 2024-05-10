Комік Віктор Розовий вперше після поранення вийшов на зв’язок з фанатами. Що відомо про стан військового

Нині серед військовослужбовців є чимало медійних осіб. Тож і новини про їхні поранення розлітаються мережею, часто — жахаючи прихильників. Стало відомо, що український комік та військовослужбовець Віктор Розовий дістав важке поранення.

Що відомо про стан Віктора Розового та як його евакуйовували з небезпечної ділянки фронту — розповіла його дружина Ольга. Ділимося важливим із тобою далі.

Віктор Розовий дістав поранення: що відомо

Ольга звернулася до читачів у своєму Instagram з інформацією про Віктора Розового, зазначивши, що робить це, аби ніхто не перекручував інформацію.

Зараз також дивляться

— 21 березня ввечері під час виїзного завдання Вітя дістав складне осколкове поранення голови. Це дуже складна травма, й важко уявити, як відбувалася його евакуація. Дякую за швидкі рішення та надану допомогу бійцям 2 та 3 роти протитанкового батальйону 3 ОШБр та усім, хто віз Віктора ті понад 200 км, — написала дружина бійця.

Ці два тижні медики та рідні робили все, аби Вітя подолав період важкого стану.

Доки стояло питання його життя, ми хотіли зберегти інформаційну тишу, — зазначила Ольга.

Також дружина додала, що чоловік — вольовий та сильний, він уже при свідомості та намагається спілкуватися з рідними. Сумнівів про повне відновлення немає.

10 травня Віктор Розовий в історіях в Instagram поділився, що найбільш тяжкий період позаду.

Ще є дуже багато реабілітаційної роботи, але найгірше та найстрашніше позаду.

— Будь ласка, поставтеся з повагою і не закидайте нас повідомленнями. Наразі займаємося тим, щоб потрапити у бажаний реабілітаційний центр за кордоном, де є найкращі фахівці у роботі з такими травмами, — попросила Ольга Розова.

Вона також зазначила, що ні вона, ні мама Віктора, ні його друзі не даватимуть інтервʼю чи коментарів ЗМІ. Про свою історію, за бажання, розповість сам військовослужбовець після одужання.

Допомогти можна донатами, які дружина Віктора Розового обіцяє використати або на відновлення чоловіка, або на потреби бойових медиків, які його врятували.

Історію Віктора Розового, як він пішов на війну та про що не розповідав рідним тривалий час, ми писали в нашому іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.