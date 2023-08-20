Ти можеш зазвучати, як актор(-ка)! Поради для покращення голосу та дикції від Євгена Лісничого

Нам приємно дивитися фільми й мультфільми, коли в акторів дубляжу красивий тембр голосу. Актори вчаться правильно ставити голос роками, виконують спеціальні вправи, проходять курси, вчаться навіть керувати тілом, щоб не було затисків.

Але кожен може покращити звучання свого голосу. Звісно, щоб стати професійним актором дубляжу простих вправ може бути замало, але вимова та голос точно покращаться.

Виконавець головної ролі серіалу Голова на Новому каналі Євген Лісничий поділився порадами, які допоможуть звучати, як актор(-ка). Чоловік озвучив понад 500 ролей у фільмах та мультфільмах, тож має кілька секретів хорошого звучання.

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Читання вголос

Євген радить читати вголос книги або статті.

Це не лише збагачує словниковий запас, покращує пам’ять та стимулює розвитком мозку, а і добре розігріває мовний апарат, — зазначає він. Акцентує, що треба читати повільно й з хорошою артикуляцією.

Відчувай регістри всього тіла

Актор каже, що цю пораду взяв у американського колеги Метью Макконагі, її можна побачити у відомому фільмі Вовк з Волл-стріт.

— Пам’ятаєш легендарну сцену, коли Метью наспівує пісню та б’є себе в груди? Подейкують, що актор таким чином розминав свій грудний регістр перед кадром, а зрештою вдало використав цю вправу в самій сцені з Леонардо Ді Капріо. І цим зробив її однією з найвпізнаваніших сцен у світі, — пояснює Лісничий.

Він каже, що це хороша вправа. Так само можна розминати й інші регістри — головний та носовий. Але не треба бити себе дуже сильно.

Достатньо легких постукувань пальцями по лобі, над бровами, біля носа, та трохи сильніше в області грудей. При цьому можна відтворити мелодію актора. Але достатньо буде й довгого звуку “м”, — ділиться Євген.

Позіхання

Актор розповідає, що цю пораду позичив у Моргана Фрімана. Коли у Фрімана питали, що він робить для покращення голосу, той відповідав: “Позіхаю”.

— Позіхання — не лише приємна вправа, а й дуже корисна, бо рот широко відкривається, тонізується щелепа, та підіймається м’яке піднебіння, утворюючи “купол”. А він дуже важливий для оксамитового голосу.

Якщо зафіксувати цю позицію і навчитись нею користуватись, голос звучатиме об‘ємніше, — пояснює Лісничий.

До речі, хочемо нагадати, що серіал Голова — 16-серійний ситком про перспективну молодь, життєвий виклик, пріоритети, українське село та наших надзвичайних людей. Головний герой Антон укладає парі з ректором університету про те, що він зможе покращити будь-яке українське село. Ректор кидає йому виклик і Антон з друзями їдуть покращувати село Антонівка. Як друзі це робитимуть, дізнаєшся вже восени на Новому каналі.

Також акторам доводиться запам’ятовувати багато тексту: як прозу, так і вірші. Раніше ми розповідали, як швидко вивчити вірш, щоб запам’ятати його і розповісти у потрібний момент.

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