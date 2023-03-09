На ICTV2 виходить третій сезон детективного серіалу Дільничний з ДВРЗ про роботу поліцейських-напарників на віддаленому столичному районі.

У ньому зіграла також відома українська акторка, блогерка, телеведуча та головна холостячка країни Ксенія Мішина. Вона виконала роль Марини — дівчини місцевого бандита Вадіка.

Героїня неочікувано зʼявляється на ДВРЗ і зачаровує не тільки кримінального авторитета району. Перед її шармом не зможе встояти сам дільничний Бондар.

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Виконавець головної ролі Вʼячеслав Довженко зізнався, що йому вперше довелося грати з Ксенією Мішиною романтичні стосунки у серіалі.

Раніше ми вже знімалися в різних проектах, але щоб ми мали якісь стосунки — то це вперше. Раніше бувало, я грав негідника, а вона — хорошу дівчину, бувало навпаки, але почуття нас не зводили ніде.

А тут саме буде мелодраматична історія. Я розумію, що це може підкинути приводи для якихось пліток і роздутих історій, але мені все одно на те, — розповів Вʼячеслав.

Та відомих акторів поєднують не тільки робочі стосунки. Виявляється, В’ячеслав і Ксенія в житті куми й разом хрестили дитину спільного друга.

— У третьому сезоні до нашого прекрасного акторського складу приєднається Ксенія. Ми з нею добрі знайомі і ще й куми — разом хрестили дитину нашого спільного агента Івана, — поділився В‘ячеслав.

Також у серіалі ролі виконують відома акторка і блогерка Анастасія Цимбалару, зірка фільму Віддана Алеся Романова, ексучасник Дизель Шоу Олег Іваниця та інші.

Зйомки третього сезону тривали ще восени 2021 року, але тільки зараз канал ICTV2 анонсував премʼєру продовження популярного серіалу.

Дивись новий сезон Дільничного з ДВРЗ на телеканалі ICTV2 14 березня о 21:30.

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