Хто переміг у другому півфіналі Євробачення-2024 та отримав путівку до фіналу шоу

Цієї ночі, 9 травня, на головній музичній арені у Мальме запалювали представники 16 європейських країн. Було і гучно, і красиво, і епатажно. Як це було — докладніше читай тут: зібрали найбільші цікавинки другого півфіналу Євробачення 2024.
Хто ж переміг та пройшов до фіналу шоу — читай далі.
За результатами голосування, у фінал потрапили такі країни:
Греція: Marina Satti – ZARI
Швейцарія: Nemo – The Code
Австрія: Kaleen – We Will Rave
Вірменія: LADANIVA – Jako
Латвія: Dons — Hollow
Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter
Естонія: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Ізраїль: Eden Golan – Hurricane
Норвегія: Gåte – Ulveham
Нідерланди: Joost Klein – Europapa.
Нагадаємо, що Швеція як країна-переможниця минулорічного шоу, а також Велика п’ятірка Євробачення — Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Німеччина, — автоматично проходять до фіналу пісенного конкурсу.
А фінал Євробачення 2024 вже незабаром! Переможця оберуть у суботу, 11 травня. На результат впливатимуть як голоси глядачів, так і вподобання членів журі країн-учасниць. Подія розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Дізнайся також, хто переміг у першому півфіналі Євробачення-2024.
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