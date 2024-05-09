Хто переміг у другому півфіналі Євробачення-2024 та отримав путівку до фіналу шоу

Цієї ночі, 9 травня, на головній музичній арені у Мальме запалювали представники 16 європейських країн. Було і гучно, і красиво, і епатажно. Як це було — докладніше читай тут: зібрали найбільші цікавинки другого півфіналу Євробачення 2024.

Хто ж переміг та пройшов до фіналу шоу — читай далі.

Євробачення-2024 — переможці другого півфіналу

За результатами голосування, у фінал потрапили такі країни:

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Нагадаємо, що Швеція як країна-переможниця минулорічного шоу, а також Велика п’ятірка Євробачення — Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Німеччина, — автоматично проходять до фіналу пісенного конкурсу.

А фінал Євробачення 2024 вже незабаром! Переможця оберуть у суботу, 11 травня. На результат впливатимуть як голоси глядачів, так і вподобання членів журі країн-учасниць. Подія розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Дізнайся також, хто переміг у першому півфіналі Євробачення-2024.

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