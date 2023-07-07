Куди збиратися на Євробачення-2024? У Швеції назвали місто, в якому відбудеться пісенний конкурс

Здається, ніби ми лише вчора із захватом дивилися Євробачення-2023! Але минуло вже майже два місяці з того часу, як ми дізналися переможця пісенного конкурсу. Найкращою, на думку суддів та глядацького голосування, стала виконавиця Loreen зі Швеції.

Тому наступного року пісенний конкурс відбудеться саме у Швеції. Читай у нашому матеріалі, в якому місті відбудеться Євробачення-2024 — все, що відомо.

Євробачення-2024: в якому місті відбудеться пісенний конкурс

Сьогодні, 7 липня, стало відомо, яке саме місто прийматиме Євробачення-2024. Ця честь випала Мальме — місту на півдні Швеції. Мальме є третім за кількістю населення у країні, а також одним з найбільших портів у Балтійському морі.

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Мальме проводитиме Євробачення не вперше, в далекому 1992 та 2013 роках сюди вже з’їжджалися шанувальники пісенного конкурсу.

Втретє місто вибрали після довгого конкурсу, де аналізували здатність прийняти тисячі людей, екіпажів, уболівальників і журналістів, до уваги взяли й інфраструктуру, а також інші критерії.

— Його прагнення до сталого розвитку та екологічних ініціатив також ідеально узгоджується з нашими цінностями, що робить його ідеальним містом-господарем для 68-го пісенного конкурсу Євробачення, — заявив виконавчий керівник пісенного конкурсу Євробачення Мартін Естердал.

Дати проведення Євробачення-2024:

Перший півфінал — 7 травня 2024 року.

Другий півфінал — 9 травня 2024 року.

Гранд-фінал конкурсу — 11 травня 2024 року.

Уперше в історії Євробачення понад п’ять років його проводять не в столиці. Для Швеції організація конкурсу відбудеться вже всьоме. Крім Мальме, його проводили у Стокгольмі та Гетеборзі.

Відомо, що незабаром оголосять про продаж квитків.

Раніше ми розповідали, хто з представників України виступав на сцені фіналу Євробачення-2023.

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