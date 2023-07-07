Шоу-біз

Куди збиратися на Євробачення-2024? У Швеції назвали місто, в якому відбудеться пісенний конкурс

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 07 Липня 2023, 17:19
Євробачення-2024: в якому місті відбудеться пісенний конкурс
Фото: Pexels

Більше новин
Прикарпаття
Прикарпаття затопило, людей евакують і рятують будівлі — наслідки руйнівного дощу
простатит
Турбує простатит? Причини, симптоми, діагностика та лікування
Синевир
Блакитне око Карпат: усе про озеро Синевир — де знаходиться, як дістатися та що подивитись
Фарингіт та ларингіт: симптоми, причини, лікування
Сухий кашель довго не проходить? Як виявити та вилікувати фарингіт чи ларингіт
Дивитись більше

Матеріали по темі

Вакарчук
Я наче стаю чистішим, коли приїжджаю туди — Святослав Вакарчук про концерти на передовій
Куди піти в Києві у липні 2023: добірка подій та заходів
Вибір справді чималий! Куди піти у Києві в липні 2023? Культурний дайджест від Вікон
Співачка Мадонна у реанімації: що сталося з Мадонною
Знайшли без свідомості. Що відбувається зі співачкою Мадонною — деталі хвороби
Океан Ельзи
Звичні слова набули інших значень! Океан Ельзи презентував нову версію свого хіта на підтримку збору Нам тут жити

Відео
0:07:18
Історії постраждалих про страшну ніч у Львові 6 липня

Син понад добу чекав доброї звістки, але мати загинула. Постраждалі від ракетної атаки на Львів розповіли про пережите
Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу
Захищено: (Не)довіряти на 100%! Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу
0:03:23
Музей у Бучі
Діти розмалювали гільзи росіян. У Бучі відкривається музей пам’яті окупації
Карта бойових дій в Україні
Замість дитячого санаторію — військова база на 800 окупантів: карта бойових дій в Україні 7 липня в режимі онлайн
0:02:26
Школу в Запоріжжі зруйновано
Запорізька гімназія перетворилась на руїни… Діти навіть не встигли там повчитись після нового ремонту
0:04:51
Херсонщина
Херсонщина зараз: люди повертаються у село, що зруйноване на 95%, і як регіон оговтується після підриву Каховської ГЕС
ціна на пальне і воду
Щоб не покладати на людей зайвий тягар: Денис Шмигаль про підвищення цін на воду та пальне
0:04:21
Як працює прихисток Твоя опора та чим живуть люди там
Допомогли понад 3,5 тис. переселенцям! Історії порятунку людей, що живуть у прихистку Твоя опора
Карта бойових дій в Україні
Щоб не допустити просування ЗСУ, ворог обстрілює мирне населення: карта бойових дій в Україні 6 липня в режимі онлайн
0:06:08
Чернігів
Місто постало з руйнації! Як відбудовується Чернігів та звідки залучать кошти
Більше відео
простатит
Читати далі
Турбує простатит? Причини, симптоми, діагностика та лікування
Синевир
Читати далі
Блакитне око Карпат: усе про озеро Синевир — де знаходиться, як дістатися та що подивитись

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь