Як голосувати на Євробаченні-2024: інструкція та нововведення у правилах

Сьогодні, 7 травня 2024 року, о 22:00 за київським часом, розпочнеться перший півфінал Євробачення-2024. Україна виступатиме вже сьогодні, у першому півфіналі, під пʼятим номером. Саме тому голосувати ми також будемо вже сьогодні.

Як голосувати на Євробаченні-2024, розповідаємо далі у матеріалі.

Євробачення 2024: як голосувати в Україні

Правила голосування на Євробаченні залишаються незмінними: голосувати можна лише за учасників з інших країн, за своїх кандидатів голоси віддавати не можна.

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Голосування почнеться після завершення останнього виступу і триватиме протягом 25 хв.

Однак, голосувати також можна жителям тих країн, які не беруть участі у цьогорічному Євробаченні — їхній список ми публікували раніше. Це оновлення цьогорічних правил.

Голосувати з країн, які не беруть участі в Євробаченні, можна через сайт esc.vote або в офіційному додатку Євробачення (Eurovision Song Contest).

Євробачення 2024: як голосувати в Європі

Якщо ти проживаєш за кордоном і живеш в одній із країн-учасниць першого півфіналу, то можеш голосувати за представниць з України — Jerry Heil та Alyona Alyona — через сайт, дзвінком або за смс.

Раніше ми розповідали тобі, про що пісня переможниць Нацвідбору на Євробачення 2024 Alyona Alyona і Jerry Heil — Teresa & Maria.

Фото: Eurovision Song Contest.

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