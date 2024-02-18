Коні здатні звертатися до наших душ — модель Ханна Відмер про психологічну складову їзди верхи

Підтримувати свій моральний стан можна різними способами. Та якщо вдається поєднати фізичну та психологічну підтримку — результат неодмінно буде. Американська модель та інфлюенсерка Ханна Відмер виданню Vogue.UA розповіла, як верхова їзда допомагає їй тримати тіло та психічний стан у тонусі.

Як верхова їзда впливає на психічний стан

27-річна модель уже має велике та імените портфоліо, вона вже вісі років займається класичною англійською верховою їздою — це такий вид спорту, який демонструє красу окремих порід коней.

Ханна Відмер переконує, що саме їзда верхи допомагає їй тримати рівновагу та грацію, підтримує рельєф тіла.

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— Верхова їзда потребує як моральної, так і фізичної сили. Коли ви сидите верхи, не можна дозволити страху чи тривозі взяти гору, ви маєте триматися в сідлі та з кожним кроком ставати сильніше. Фізично це потребує міцних м’язів та тренованих ніг.

Звісно, з кожним новим заняттям м’язи все більше укріплюються, з’являється все більше впевненості, — пояснила вона.

Дівчина також додала, що верхова їзда ідеально підійде тим, хто намагається знайти ліки проти своєї тривоги та покращити психічний стан.

Коні здатні звертатися безпосередньо до наших душ та віддзеркалювати нас.

— Мій кінь розуміє, коли я хвилююся або переживаю складний період, але я приходжу до нього та вдвох ми здатні долати будь-які труднощі. Він так багато разів рятував мене від відчаю, буквально витягав з того світу, — не знаю, що б я без нього робила, — ділиться Ханна Відмер.

За словами інфлюенсерки, верхова їзда чудово тренує тіло та покращує душевні почуття.

Однак, є у цій справі й свої правила: дівчина каже, що під час їзди постава має бути прямою, не можна нахилятися до голови чи шиї коня під час їзди.

— Під час верхової їзди ви маєте тримати спину вертикально, з розправленою грудною клітиною, опущеними п’ятами. Це уособлення впевненості та відданості справі, — висновує Ханна.

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