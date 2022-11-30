Скільки днів до Нового року 2023: відлік до свята

Багато людей вважають, що до Нового року ще далеко і думати про свято під час війни безглуздо. Але саме цієї ночі можна загадати те саме бажання, про яке вже багато місяців мріють українці.
Скільки днів до Нового року залишилося і що треба встигнути до цього часу — читай у матеріалі.
Для того щоб правильно вибудувати плани на час 2022, що залишився, потрібно знати, скільки днів залишилося до Нового року.
Скільки лишилося до Нового року? Свято настане за 32 дні.
Найкраще вже зараз думати про те, як ти проведеш новорічні свята. Особливо, коли Православна церква дозволила проводити церковні різдвяні богослужіння 25 грудня.
У багатьох виникає питання: чи готові самі українці згодом перейти на святкування Різдва саме напередодні Нового року, чи все ж таки залишиться традиція вибирати між двома датами.
Подумай про те, де можна купити подарунки за нормальною ціною.
Подумай про те, де можна купити подарунки за нормальною ціною.
Адже за місяць розпочнеться розпал сезону різдвяних розпродажів.
Будь готовим(-ою) до того, що потрібно поступово будувати плани на канікули, якщо є діти.
Можна за вечерею обговорити, хто і чим хотів би зайнятися на святах.
Можна за вечерею обговорити, хто і чим хотів би зайнятися на святах.
Можна обійтися без подорожей та дорогих розваг.
Наприклад, влаштувати походи, прогулянки або тиждень переглядів різдвяних фільмів зі смачними тортиками, салатами та закусками.
Незабаром настане період новорічних свят. Чи не завжди столиця була епіцентром святкувань. Читай, яким буде Новий рік у Києві.
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