Збагатитись чи просто підзаробити? Скільки коштує кілограм каштанів та як їх використовують

Мандрівники добре знають, що коли подорожуєш країнами ЄС, то часто взимку можеш розраховувати на незвичний смаколик — смажені каштани.

Однак на наших теренах росте зовсім інший вид цієї рослини — лікувальний. Тому досить часто його збирають у пунктах прийому вторсировини та ще й платять тим, хто їх приносить. Цікаво? Тоді розповідаємо, скільки коштує кілограм каштанів та що з них роблять.

Скільки коштує кілограм каштанів

У пунктах прийомі вторинної сировини довгий час ціна за кілограм кінських каштанів була незмінною — 2 грн. Однак зараз подекуди можна побачити у столиці й вивіски, які пропонують і по 4 грн за кілограм каштанів.

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Продати каштани можна й на різних платформах в інтернеті, де ціна може коливатись від двох до десяти гривень за кілограм. Крім того, там можна й продати в десять разів дорожче вже висушені каштани.

Також важливо розуміти, що найбільш вигідно здавати сировину саме у великій кількості. Головне, щоб каштан був очищений, без зеленої шкірки. І потрібно встигнути здати їх у період прийому з 1 вересня до 1 листопада.

Що роблять з каштанів

Досить часто кінський каштан використовують фармацевтичні компанії у виготовлені медичних препаратів, зокрема для ліків проти варикозного розширення вен.

Застосовують каштани й у косметичній сфері та виготовляють з них шампуні, бальзами для волосся, маски та сироватки. Перед виробництвом будь-якого препарату чи засобу сировину ретельно перевіряють.

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