Смачні страви з гарбуза для дітей: від запіканки з м’ясом до солодкої гарбузової каші

Лікарі все частіше говорять про те, що користь гарбуза для дітей — величезна. Адже в овочі міститься бета-каротин, такий важливий для формування кісток, зубів та волосся дитини, регуляції обміну речовин та формування міцного імунітету. Які смачні страви з гарбуза для дітей приготувати вже сьогодні — читай у матеріалі.

Страви з гарбуза для дітей: запіканка з курячим філе

Інгредієнти:

250 г курячого філе;

250 г гарбуза;

1 помідор;

50 г сиру;

яйце;

1 невеликий зубчик часнику;

сіль, перець, зелень на смак (базилік, кріп, петрушка).

Спосіб приготування:

Зараз також дивляться

М’ясо відвари до напівготовності, дай охолонути й наріж кубиками. Помідори та гарбуз наріж невеликими кубиками, приблизно однакового розміру, не більше 1 см. Сир натри на великій тертці, яйце збовтай до однорідності. У змащену олією форму поклади половину помідорів і гарбуза, на них — шар м’яса, все залий яйцем і посип дрібно нарізаною зеленню. Виклади помідори й гарбуз, що залишилися, посип сиром і запікай у розігрітій до 200°C духовці 50 хв.

Страви з гарбузом для дітей: ліниві вареники

Інгредієнти:

300 г гарбузового пюре;

500 г сиру;

3/4 склянки очеретяного цукру;

2 яйця;

2 склянки борошна;

кориця, мускатний горіх, сіль (до смаку).

Спосіб приготування:

Гарбуз наріж, видали насіння, виклади зрізом вгору і запікай до м’якості. Потім відділи м’якуш від шкірки й потовчи в пюре. Сир, яйця, гарбузове пюре, цукор та спеції перемішай. Поступово додаючи борошно, заміси тісто. Якщо воно здасться рідким, всип трохи більше борошна. Присип робочу поверхню борошном. Розділили тісто на частини й сформуй з кожної ковбаску. Потім розріж їх на брусочки товщиною в палець і переклади зрізом вгору на присипану борошном дошку. Трохи приплесни зверху. Закип’яти воду в широкій каструлі, посоли. Вкинь туди ліниві вареники. Коли вони спливуть, вари ще 2 хвилини. Акуратно витягни їх шумівкою і переклади в миску зі шматочком вершкового масла. Найзручніше готувати вареники партіями.

Що приготувати дітям із гарбуза: солодка каша

Інгредієнти:

800 г гарбуза;

150 мл води;

350 мл молока;

дрібка солі;

80 г цукру;

100 г рису;

80 г вершкового масла.

Спосіб приготування:

Гарбуз очисть від шкірки та насіння, наріж кубиком. Виклади в каструлю. Залий гарбуз водою і постав на середній вогонь. Вари 10 хвилин. Влий до гарбуза молоко і доведи до кипіння. Додай сіль та цукор. Промий рис і висип туди ж. Не перемішуй, інакше каша пригорить. Накрий кашу кришкою та вари 30 хвилин на мінімальному вогні до готовності рису. Додай у кашу вершкове масло і злегка потовчи.

Раніше ми розповідали, як зробити цукати з цитрусових та яблук.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.