Смачні страви з гарбуза для дітей: від запіканки з м’ясом до солодкої гарбузової каші

Лікарі все частіше говорять про те, що користь гарбуза для дітей — величезна. Адже в овочі міститься бета-каротин, такий важливий для формування кісток, зубів та волосся дитини, регуляції обміну речовин та формування міцного імунітету. Які смачні страви з гарбуза для дітей приготувати вже сьогодні — читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Раніше ми розповідали, як зробити цукати з цитрусових та яблук.
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