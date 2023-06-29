Знайшли без свідомості. Що відбувається зі співачкою Мадонною — деталі хвороби

Всесвітньовідома співачка Мадонна потрапила в реанімацію. Фанати неймовірно переживають та хочуть знати, що сталося. Читай у нашому матеріалі все, що відомо про те, що сталося з Мадонною.

Що сталося з Мадонною

64-річна американська співачка Мадонна була знайдена без свідомості. Після цього її госпіталізували до Нью-Йорка. Це сталося в суботу, 24 червня. Співачку інтубували у відділенні інтенсивної терапії.

Про це повідомляє видання PageSix. На інтубації Мадонна перебувала одну ніч, перш ніж їй прибрали трубку. Нині вона прийшла до свідомості та одужує.

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Увесь цей час поруч з нею перебувала донька Лурдес Леон. Менеджер співачки розповів, що в неї розвинулася серйозна бактеріальна інфекція, через що довелося перебувати кілька днів у відділенні інтенсивної терапії.

Мадонна перебуватиме під наглядом медиків до повного одужання. Через інфекцію тур Celebration, присвячений 40-річчю на сцені, буде відкладений. Він мав розпочатися 15 липня та складатися з 84 концертів.

Поки фанати очікують на одужання співачки та чекають на нові дати туру.

Хто така Мадонна

Мадонна чи Мадонна Луїза Вероніка Чикконе — відома американська співачка, кіноакторка, продюсерка та режисерка. Продажі її музичних альбомів перевищили 300 млн екземплярів, через що її вважають найуспішнішою поп-співачкою.

Вона кілька разів ставала рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса за продажі альбомів та популярність. Її музична кар’єра розпочалася дуже складно, вона часто голодувала та ночувала на горищах.

Пізніше вона познайомилася з Деном і Едом Гілрой. Вони мали маленький оркестр. Після невеликого навчання вони почали грати разом. Мадонна тяжко заробляла на життя, працювала продавчинею, гардеробницею, натурницею.

Все це потрібно було, щоб оплачувати записи пісень. Потім вдалося підписати контракт з Саєр Рекордз, перший альбом, що називався Мадонна і був випущений в 1983 році, подарував їй славу.

Мадонна часто втрапляє у скандали. Це пов’язано з її активною життєвою позицією. Найбільше критики вона отримувала за використання релігійних та політичних образів у піснях та кліпах.

Чи підтримує Мадонна Україну

Мадонна у 2012 році виступала в Києві. Тоді їй вдалося зібрати понад 30 тис. глядачів. Коли почалася повномасштабна війна, вона засудила дії Путіна та підтримала українців.

У своєму Instagram співачка розміщувала відео бомбардувань України, розповідала підписникам, що відбувається. До того ж вона разом із художником Beeple підготувала NFT-роботу Mother Of Creation.

Кошти від продажу NFT вона спрямує до фундації Голоси дітей, яка допомагає українським жінкам та дітям, що постраждали від війни.

Мадонна показала своє відео на благодійному концерті Save Ukraine #StopWar. На ньому вона разом зі своїми дітьми закликала підтримати Україну, збирати гуманітарну допомогу.

Раніше ми розповідали, чому Мадонна вважає материнство роботою та прирівнює його до мистецтва.

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