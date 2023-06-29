Шоу-біз

Знайшли без свідомості. Що відбувається зі співачкою Мадонною — деталі хвороби

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 29 Червня 2023, 12:28
Співачка Мадонна у реанімації: що сталося з Мадонною
Фото: Depositphotos

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