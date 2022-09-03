Життя з нуля: Tayanna розповіла про презентацію пісні Дороги та коли повернеться до України

Війна змінила життя кожного українця: хтось змушений був шукати захисту в інших містах чи країнах, хтось пішов воювати на фронт, а хтось — поєднував свою роботу із волонтерством, працював на економіку країни та допомогу армії.

Співачка Tayanna — одна із тих, чиє життя почалося з нуля після 24 лютого. Вона розповіла, чим займається під час війни та що надихнуло на пісню Дороги.

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Tayanna пояснює — Дороги стали квінтесенцією того, що українці відчувають після шести місяців великої війни.

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— Коли уже зникли ті страхи та побоювання, коли відчуваєш важкість життя у чужій країні — про це моя пісня. Вона передає те, що відчувають люди, які починають “з нуля”.

Пісня створена для тих, кому важко знайти шлях до самих себе.

Нещодавно співачка переїхала до Польщі. Зізнається: у неї навіть не було сил слідкувати за тим, що відбувається в Росії. Але навіть під час війни в її голові деколи “народжуються” веселі пісні.

Уже цього місяця вона Tayanna планує повернутися до України: скоро у Києві та Львові відбудуться благодійні концерти на підтримку українського народу та армії.

До Дня незалежності відбувся цілий бум презентацій нових пісень від українських зірок. Читай повний список та слухай нові композиції у нашому матеріалі.

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